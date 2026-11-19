Открыта регистрация на Всероссийский научно-технический конкурс «Технолидеры водорода» — 2026!

Есть идея, исследование или прототип в области водородных технологий? Продемонстрируй своё решение и сделай шаг к его реализации!

Конкурс включён в перечень Минпросвещения России на 2026/27 учебный год — приказ от 28.08.2026 № 598.

Победители и призёры могут получить дополнительные баллы к сумме результатов ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в вузы, учитывающие конкурс. Количество баллов и условия начисления — по правилам приёма конкретного вуза.

Участие бесплатное — самостоятельно или в команде до 5 человек.

Какие возможности открывает конкурс? Награды и признание Доработка проектов с партнёрами Экспертиза и менторство Стажировки и знакомство с индустрией

Выбирай одно из 10 направлений: водородный транспорт, энергоустановки для БПЛА и роботов, хранение водорода, новые материалы, образовательные проекты и другие!

Приглашаем школьников, студентов колледжей и вузов, аспирантов и молодых специалистов.