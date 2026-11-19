Путин впервые прокомментировал удар по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал украинский удар по Крымскому мосту, выведший из строя основную транспортную артерию, соединявшую Россию с оккупированным полуостровом.

После окончания трехсторонней встречи с лидерами КНР и США Путин рассказал, что обсуждал с Советом безопасности РФ возможное прекращение огня с Украиной в ряде сфер, но в связи с последними событиями отказался от этой идеи.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. Считаю, что наши ответные действия, как я только что сказал, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», – заявил российский президент.

Мост, который, согласно украинской стороне, используется для снабжения южной группировки российской армии, Путин назвал исключительно мирным объектом и обещал его восстановить. По его словам, мост не используется для транспортировки военной техники.