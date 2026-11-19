Си Цзиньпин на саммите АТЭС подарил Трампу новую китайскую видеокарту XTR 6050

Председатель КНР сделал подарок американскому лидеру после официального ужина для членов саммита. Глава Китая признался, что разработка нового графического чипа шла с трудом, но недавно китайским учёным удалось совершить прорыв.

Новая видеокарта имеет 24 тысячи CUDA-ядер, 32 Гб памяти GDDR7 с 512-битной шиной и мощные ИИ-блоки для нейронного рендеринга нового поколения DLSS. Китайский производитель делает ставку на генерацию части изображения нейросетью в реальном времени.

«Это наша передовая разработка, ни у кого такой нет. Есть один член экспертного сообщества, который хорошо разбирается в этом. У него необычайно твёрдый и стойкий интерес к этой теме. Несмотря на некоторые трения, после очень тесного взаимодействия он нам помог», – заявил Си Цзиньпин.

Главной особенностью XTR 6050 стал встроенный модуль цифровой цензуры. Если китайский игрок запустит игру с западной пропагандой или попытается сгенерировать изображение про председателя Си, видеокарта автоматически блокирует процесс и отправляет уведомление в министерство государственной безопасности. Экспортная версия будешь лишена этой функции.

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