Официально: «Вояджер-1» стал первым космическим аппаратом, удалившимся от Земли на один световой день

18 ноября 2026 года человечество преодолело новый рубеж в исследовании космоса. Автоматический зонд «Вояджер-1», запущенный почти полвека назад, удалился от Земли на 25,9 миллиарда километров. Теперь его радиосигналам требуется ровно 24 часа, чтобы добраться до нашей планеты. Ни один другой созданный человеком аппарат ещё не достигал такого расстояния.

В астрономии подобные расстояния удобно измерять временем, за которое их преодолевает свет. Один световой день — именно столько теперь отделяет Землю от «Вояджера-1». Причём этот рубеж пройден окончательно. Из-за движения Земли вокруг Солнца расстояние до зонда в течение года немного меняется, но аппарат удаляется достаточно быстро, чтобы больше никогда не оказаться ближе одного светового дня.

История этого путешествия началась в 1977 году, когда НАСА отправило в космос два аппарата — «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Время запуска выбрали не случайно: редкое расположение внешних планет, повторяющееся примерно раз в 176 лет, позволяло использовать их гравитацию для последовательного ускорения зондов. Благодаря этому они могли исследовать несколько далёких миров за одну экспедицию.

«Вояджер-2» стартовал 20 августа, а «Вояджер-1» — 5 сентября. Несмотря на более поздний запуск, первый аппарат двигался по более быстрому маршруту и уже в 1979 году достиг Юпитера, а в 1980-м — Сатурна.

Эти встречи принесли открытия, изменившие представления учёных о планетах-гигантах. Выяснилось, что кольца Сатурна состоят из множества более мелких колец, в атмосфере Юпитера сверкают молнии, а на его спутнике Ио действуют вулканы. После сближения с Сатурном и его крупнейшим спутником Титаном «Вояджер-1» направился прочь от плоскости планетных орбит. Его напарник продолжил путешествие и впоследствии исследовал Уран и Нептун.

17 февраля 1998 года «Вояджер-1» обогнал аппарат «Пионер-10» и стал самым удалённым от Солнца искусственным объектом. Тогда расстояние до него составляло около 10,4 миллиарда километров. Однако наиболее необычные открытия ещё только предстояли.

Долгое время зонд двигался внутри гелиосферы — огромной области пространства, заполненной солнечным ветром, потоком заряженных частиц, непрерывно исходящих от Солнца. По мере удаления этот поток ослабевает, пока его давление не уравновешивается давлением межзвёздной среды. Граница между ними называется гелиопаузой.

25 августа 2012 года «Вояджер-1» пересёк эту границу на расстоянии примерно 18,2 миллиарда километров от Солнца и стал первым космическим аппаратом, вышедшим в межзвёздное пространство.

Правда, подтвердить это удалось только год спустя. Приборы зафиксировали резкое уменьшение количества частиц солнечного происхождения и увеличение потока космических лучей извне. Но направление магнитного поля почти не изменилось, хотя учёные ожидали обратного. Окончательное подтверждение пришло после того, как вызванные солнечной активностью колебания окружающей плазмы позволили измерить её плотность.

Неожиданности продолжились и за пределами гелиопаузы. Оказалось, что солнечные возмущения способны распространяться в межзвёздном пространстве ещё как минимум на три миллиарда километров за этой границей. Кроме того, измерения показали, что плотность плазмы по мере удаления продолжает увеличиваться. Это означает, что окружающая среда меняется с расстоянием и устроена сложнее, чем можно было предположить.

Особенно загадочным остаётся магнитное поле. Даже за пределами гелиосферы его направление в основном совпадает с направлением поля внутри неё. Учёные пока не пришли к единому объяснению этого явления и надеются, что дальнейшие измерения помогут установить, где и каким образом магнитное поле приобретает ожидаемую ориентацию.

При этом выход в межзвёздное пространство вовсе не означает полного выхода из Солнечной системы. Гравитационное влияние Солнца простирается значительно дальше гелиопаузы. Например, облако Оорта, состоящее из далёких ледяных тел, предположительно достигает расстояний от 1,6 до 3,2 светового года от Солнца.

До внутренней границы этого облака «Вояджеру-1» предстоит лететь ещё около 300 лет. Но сам аппарат, скорее всего, перестанет работать намного раньше.

Его источником энергии служит радиоизотопный генератор, превращающий тепло от распада плутония в электричество. С каждым годом его мощность уменьшается примерно на четыре ватта. Чтобы продлить работу зонда, инженеры постепенно отключают оборудование и сокращают энергопотребление. Из десяти научных приборов сейчас продолжают работать только два.

По прогнозам НАСА, энергии может хватить для работы хотя бы одного прибора в 2030-х годах. Точный срок окончания миссии пока неизвестен.

Для учёных каждый дополнительный год наблюдений особенно ценен. «Вояджер-1» исследует область космоса, в которой ещё никогда не проводились непосредственные измерения. И хотя теперь даже один радиосигнал от него добирается до Земли целые сутки, главная сложность заключается не в ожидании ответа, а в десятилетиях, которые потребовались аппарату, чтобы оказаться настолько далеко.

Почти 50 лет назад никто из участников проекта не рассчитывал, что миссия продлится так долго. Теперь же исследователи надеются, что зонд успеет ответить на один из самых интересных оставшихся вопросов: где заканчивается влияние Солнца и начинается межзвёздное пространство, практически не затронутое его активностью?