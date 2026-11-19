Племя, живущее в Бразилии в полной изоляции, пошло на контакт с внешним миром из-за голода

Группа из 20 представителей племени ава, которое проживает в отдаленном районе Амазонской сельвы и до сих пор не вступало в контакт с представителями внешнего мира, вышла из леса, чтобы обратиться к другим людям за помощью.

Как сообщается, они жестами попросили еды у сотрудников бразильского федерального агентства FUNAI, задача которого – поддержка коренных народов. Получив клубни ямса, люди вернулись в лес.

Ава – охотники и собиратели. Наступление внешней цивилизации на леса Амазонки лишает их привычной среды обитания, обрекая на голод. Контакты с другими людьми также несут угрозу заболеваний, от которых у коренных изолированных народов нет иммунитета.