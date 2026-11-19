МСС впервые за свою историю признал государство виновным в геноциде

Международный суд справедливости ООН признал Мьянму ответственной за геноцид рохинджа – народа, проживающего на западе страны и исповедующего ислам. Такой вердикт в отношении государства МСС принял впервые за свою историю.

В поддержку решения выступили девять судей, шесть проголосовали против. Чтение приговора продолжалось почти три часа. Председатель суда Юдзи Ивасава сообщил, что Мьянма признана виновной в геноциде в отношении народности рохинджа, что стало нарушением ее обязательств в рамках соответствующей конвенции ООН.

В вердикте отмечается, что в результате действий властей было убито 10000 человек, 730000 были вынуждены бежать в Бангладеш. Применялось сексуальное насилие, издевательство над детьми, мужчин и женщин разделяли, государственная пропаганда представляла рохинджа недочеловеками.

«Единственное разумное объяснение таких действий – намерение уничтожить значительную часть рохинджа на севере штата Ракхайн. Тем самым был преодолен юридический порог геноцида», – постановил суд.