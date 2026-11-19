Тысячи километров загрязненного берега: самые тяжелые разливы нефти в истории

Сложно сказать, какая конкретно авария с разливом значительного объема нефти нанесла наибольший экологический ущерб. Подобные техногенные катастрофы всегда негативно сказываются на окружающей среде, но их последствия зависят не только от количества нефтепродуктов, но и от других условий на месте аварии: температура воды, наличие ветра, направление течений, насколько быстро спасательные службы приступили к ликвидации последствий катастрофы – все это в конечном итоге влияет на масштаб загрязнения. Мы отметим несколько наиболее крупных нефтяных аварий, которые причинили наибольший экологический урон.

Разлив нефти во время военных действий в Персидском заливе в 1991 году. В январе 1991 года иракские войска организовали сброс нефти из терминалов, трубопроводов и танкеров в воды Персидского залива, чтобы блокировать продвижение военных сил противника. В северной части залива оказалось от 4 до 11 миллионов баррелей нефти – чаще всего указывают цифру в 8 миллионов баррелей. На поверхности воды образовалось нефтяное пятно площадью около 10 000 кв. км. и более 600 километров береговой линии оказалось загрязнено. Погибло около 30 тысяч птиц, множество морских черепах и других обитателей залива. Кроме этого, серьезный урон был нанесен местным креветочным фермам. Авария на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. На буровой платформе Deepwater Horizon произошел взрыв метана, после чего начался пожар: за 87 суток фонтанирования в воды Мексиканского залива поступило около 4,9 миллионов баррелей сырой нефти, то есть примерно 800 миллионов литров. Нефтяное загрязнение затронуло около 2 000 километров береговой линии южных штатов США. Авария привела к гибели сотен тысяч морских обитателей региона: дельфинов, птиц, морских черепах, рыб и других животных. Разлив нефти при аварии танкера Exxon Valdez на Аляске в 1989 году. Эта нефтяная катастрофа стала одной из самых масштабных с точки зрения площади загрязнения и долгосрочности последствий. Дело в том, что северные экосистемы из-за низких температур очень долго восстанавливаются и поэтому уязвимы перед антропогенными загрязнителями. Из танкера Exxon Valdez в воды залива Принца Уильяма вылилось около 40,9 миллионов литров сырой нефти. Авария привела к гибели тысяч морских птиц, а также большого числа млекопитающих – косаток, каланов и тюленей. Остатки нефтяного загрязнения сохранялись на побережье Аляски еще на протяжении двух десятилетий после катастрофы танкера. Авария нефтяного танкера «Престиж» у берегов Испании в 2002 году. Нефтяной танкер попал в шторм в Атлантическом океане в 200 километрах от берегов Испании. «Престиж» разломило на две части и судно затонуло, а в водах океана оказалось около 63 тонн мазута, которые вскоре добрались до побережья Франции и Испании. Серьезный экологический урон был нанесен морской и прибрежной фауне. Больше всего пострадал испанский регион Галисия: местные пляжи, столь популярные у туристов, были закрыты из-за загрязнения мазутом, а промысел морепродуктов был под запретом на протяжении полугода.

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