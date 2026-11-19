В Ростове суд обязал «платёжную систему „Блокчейн“» вернуть казачьему атаману деньги, украденные мошенниками

Суд Центрального района Ростова-на-Дону обязал «платёжную систему „Блокчейн“» (так в решении суда – прим. ред.) вернуть 142 тысячи рублей местному атаману Николаю Лабуткину. Представитель казачества ранее отдал эту сумму мошенникам через обменник.

Согласно материалам следствия, злоумышленники выманили деньги у 52-летнего общественника, вступив с ним в романтическую переписку от имени вымышленной гражданки США Джессики Джонс. Она приглашала мужчину переехать к ней в штат Арканзас, но перед этим попросила перевести ей деньги, чтобы «спасти её ферму от изъятия еврейскими банкирами».

Как правило, в таких случаях обменник признают частью мошеннической схемы, однако на этот раз он был расположен в Москве и оказался «по объективным причинам труднодосягаемым для ростовских силовиков». По неподтверждённой версии местного издания «РостовDaily», им владеет сын генерала силовых структур, а на запрос из региона поступил «грубый отказ, сформулированный в издевательской форме».

«Москвичи не просто отказались сотрудничать, но и проявили крайнее неуважение – в ответ на письмо, начинавшееся с перечисления всех 26 почётных титулов, наград и орденов атамана Лабуткина и его фотографии в анфас в парадной форме возле приёмной губернатора, они порекомендовали ему самостоятельно возместить себе ущерб, реализовав бесценные регалии на вторичном рынке и скорректировав пищевые привычки», – пишет СМИ.

В итоге в суд передали дело, где ответчиком значилась «платёжная система „Блокчейн“», в которую и ушли украденные деньги. К ней, как сообщается в материалах дела, было направлено официальное обращение с требованием раскрыть ФИО и паспортные данные получателя средств, заморозить движение по его счетам, а также отменить транзакцию и возместить Лабуткину ущерб. К делу подшито заключение оперативно-розыскного отдела, согласно которому оператором и выгодополучателем платёжной системы признан «иностранный гражданин Накамото Сатоши, ? г.р., по сообщениям СМИ постоянно проживающий на терр. недруж. государств, владелец учётной записи для эл. корреспонденции SATOSHI@BITCON.ORG (так в документе – прим. ред.)». Обращались ли к нему приставы за возмещением, пока не сообщается, однако в случае отказа сотрудничать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, всей платёжной системе «Блокчейн» грозит ограничение деятельности на территории РФ.

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