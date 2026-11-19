Препарат нового типа показал первые обнадёживающие результаты в лечении рака простаты

Почти сто лет врачи борются с распространённым раком простаты, лишая опухоль тестостерона — гормона, который стимулирует её рост. Однако со временем раковые клетки могут приспосабливаться к лечению и продолжать развиваться даже при низком уровне гормона. Теперь учёные испытали препарат, который действует иначе: он разрушает сами рецепторы, через которые тестостерон влияет на опухоль.

Экспериментальное лекарство под названием бавдегалутамид показало обнадёживающие результаты у пациентов с определёнными генетическими изменениями. Почти у 60% участников с мутациями T878/H875 уровень простатического специфического антигена (ПСА) снизился как минимум наполовину. Этот показатель используется для наблюдения за течением рака простаты, а его значительное снижение может свидетельствовать об ответе опухоли на лечение.

Для сравнения, среди пациентов с другими генетическими особенностями аналогичное снижение ПСА наблюдалось лишь в 3–4% случаев. Таким образом, эффективность нового подхода, по-видимому, во многом зависит от конкретных мутаций в опухолевых клетках.

Исследование проводилось среди мужчин с метастатическим раком простаты, устойчивым к гормональной терапии. Это тяжёлая форма заболевания, при которой опухоль распространяется по организму и продолжает расти, несмотря на подавление тестостерона. Полностью вылечить такой рак современными методами невозможно, хотя существующие препараты способны замедлять его развитие и продлевать жизнь.

Главная проблема заключается в том, что опухоли постепенно вырабатывают устойчивость к лечению. Современные лекарства либо уменьшают выработку тестостерона, либо мешают ему связываться с рецепторами раковых клеток. Однако примерно 20–40% пациентов изначально не отвечают на такую терапию, а практически у всех остальных устойчивость со временем развивается.

Бавдегалутамид предлагает другой механизм действия. Вместо того чтобы блокировать гормон или его взаимодействие с рецептором, препарат заставляет организм быстрее разрушать сам рецептор. Для этого используется естественная система уничтожения ненужных белков, которая присутствует в клетках человека.

По словам онколога Дэниела Петрилака из Йельского университета, такой подход позволяет воздействовать непосредственно на рецепторы, управляющие ростом опухоли. Особенно перспективным он оказался при мутациях T878/H875, которые изменяют свойства этих рецепторов.

В испытании, объединившем первую и вторую фазы клинических исследований, участвовали пациенты с различными генетическими особенностями опухолей. Препарат принимали ежедневно в форме таблеток. Сначала исследователи определили подходящую дозировку, а затем оценивали результаты лечения.

В группе из 20 пациентов с мутациями T878/H875 медианное время до ухудшения заболевания по результатам обследований или смерти составило 11 месяцев. Среди пациентов с другими генетическими особенностями этот показатель находился на уровне 4–5 месяцев.

Исследователи также наблюдали уменьшение некоторых опухолевых очагов в мягких тканях и ослабление боли. Вместе со снижением ПСА эти изменения указывают на возможную противоопухолевую активность препарата.

Однако результаты пока нельзя считать доказательством того, что новое лекарство продлевает жизнь пациентов. В исследовании не было контрольной группы, получавшей другое лечение или плацебо, поэтому напрямую оценить преимущество бавдегалутамида перед существующими методами невозможно. Кроме того, выраженный ответ наблюдался преимущественно у сравнительно небольшой группы пациентов с определёнными мутациями.

Ещё одним ограничением стали побочные эффекты. Многие участники жаловались на тошноту, усталость, рвоту и диарею. Поэтому компания-разработчик решила сосредоточить усилия на другом экспериментальном препарате — луксдегалутамиде. Он использует похожий механизм разрушения рецепторов, но отличается меньшим количеством побочных эффектов.

Клинические испытания луксдегалутамида уже продолжаются, а их завершение запланировано на май 2027 года.

Результаты исследования бавдегалутамида опубликованы в Journal of Clinical Oncology. Хотя говорить о появлении нового эффективного метода лечения пока рано, полученные данные показывают, что разрушение гормональных рецепторов может стать перспективным направлением борьбы с устойчивыми формами рака простаты, особенно у пациентов с определёнными генетическими изменениями.