Два пациента попали в больницу с психозом и манией после резкой отмены препаратов для похудения

Прекращение лечения популярными препаратами для похудения может иметь неожиданные последствия не только для организма, но и для психики. Врачи описали два случая, когда после резкой отмены тирзепатида у пациентов возникли тяжёлые психические нарушения. Один мужчина столкнулся с галлюцинациями и паранойей, а у другого развился маниакальный эпизод, потребовавший госпитализации.

Первый случай произошёл с 61-летним мужчиной, который в октябре 2025 года поступил в больницу из-за нарастающей спутанности сознания и необычного поведения. Он жаловался на подавленное настроение, усиление депрессии, подозрительность, а также слуховые и зрительные галлюцинации.

Особенно необычным симптомом стал бред Котара — редкое психическое расстройство, при котором человек может быть убеждён, что он уже мёртв, отдельные части его тела исчезли или внутренние органы перестали работать.

Выяснилось, что в августе мужчина прекратил принимать тирзепатид, известный под торговыми названиями «Мунджаро» и «Зепбаунд». Причиной отмены стала тошнота.

Второй пациент, 52-летний мужчина, попал в больницу в том же октябре из-за резких перепадов настроения и неадекватного поведения. Врачи диагностировали у него маниакальный эпизод. Он отличался чрезмерной разговорчивостью, бессвязной речью, импульсивностью, раздражительностью и преувеличенным представлением о собственных возможностях.

За полгода лечения тирзепатидом мужчина похудел примерно на 45 килограммов, после чего в сентябре резко прекратил принимать препарат. Впоследствии его перевели в психиатрическое учреждение для дальнейшего лечения.

Однако у обоих пациентов имелись и другие обстоятельства, которые могли повлиять на развитие симптомов. Первый мужчина ранее страдал депрессией, второй — тревожным расстройством. Кроме того, незадолго до госпитализации второй пациент стал чаще употреблять каннабис, который сам по себе способен повышать риск психоза. Анализы также выявили у него пониженный уровень витамина B12, что могло указывать на недостатки питания.

Поэтому исследователи подчёркивают: эти два случая не доказывают, что именно отмена тирзепатида вызвала психические нарушения. Тем не менее совпадение по времени заслуживает внимания, особенно с учётом того, что подобные препараты способны воздействовать не только на обмен веществ, но и на головной мозг.

Тирзепатид относится к препаратам, воздействующим на рецепторы гормона ГПП-1. Такие рецепторы присутствуют и в головном мозге, а имеющиеся данные указывают, что лекарства этой группы могут преодолевать защитный барьер между кровью и нервной тканью. При этом их влияние на мозг изучено ещё недостаточно.

Ранее в европейской базе сообщений о нежелательных реакциях зарегистрировали 481 случай психических нарушений, связанных по времени с применением трёх препаратов этой группы: семаглутида, лираглутида и тирзепатида. На такие сообщения приходилось чуть больше 1% всех зарегистрированных нежелательных реакций на эти лекарства.

Хотя подобные осложнения встречаются редко, некоторые из них могут представлять серьёзную опасность. При этом прежние сообщения касались психических нарушений на фоне применения препаратов, тогда как возможные последствия их отмены остаются значительно менее изученными.

Авторы новых клинических наблюдений предполагают, что прекращение лечения у некоторых предрасположенных пациентов может становиться одним из факторов, способствующих развитию мании или психоза. Особого внимания, по их мнению, заслуживают люди с уже имеющимися психическими расстройствами и нарушениями питания.

Пока речь идёт лишь о предварительной гипотезе, основанной на двух случаях. Неизвестно, существует ли непосредственная причинная связь между отменой тирзепатида и описанными симптомами, а также насколько распространён подобный риск.

Исследователи считают, что врачам следует учитывать недавнее изменение или прекращение приёма препаратов ГПП-1 при обследовании пациентов с внезапно возникшими психическими нарушениями. По мере распространения этих лекарств изучение редких побочных эффектов и возможных последствий отмены становится всё более важным.