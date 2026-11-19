26-летний израильтянин погиб в Непале, отравившись газом во время принятия душа

Утром 19 ноября в районе Аннапурны в Непале погиб 26-летний израильтянин. Турист отравился газом в душевой, где вода нагревалась газовым водонагревателем.

В гостевых домах на туристических маршрутах Непала нередко используются газовые водонагреватели. При недостаточной вентиляции в душевых помещениях может скапливаться угарный газ, вызывающий потерю сознания и представляющий смертельную опасность.

После трагедии местный ХАБАД распространил предупреждение среди израильских туристов.

«В последние годы практически каждый туристический сезон мы сталкиваемся со случаями, когда путешественники теряют сознание из-за отравления газом в душевых гостевых домов. Каждый вечер во время инструктажа туристов в ХАБАДе мы специально предупреждаем об этой опасности, объясняем, насколько она серьезна, и просим всех соблюдать правила безопасности», – говорится в сообщении.

Подобные происшествия случались в Непале и раньше. В декабре 2024 года 23-летняя израильтянка Ади Капах потеряла сознание во время душа на маршруте вокруг Аннапурны. Девушку удалось спасти. Впоследствии она рассказала об опасности газовых водонагревателей в плохо проветриваемых помещениях. Об этом сообщал 12-й телеканал.