В Латвии предложили создать комиссию по выявлению русских слов в латышском языке

В Латвии может появиться госкомиссия, которая займётся выявлением русских слов в латышском языке и подготовкой рекомендаций по их дальнейшему использованию. Инициатива возникла на фоне планов нового правительства принять декларацию о дерусификации.

По мнению авторов инициативы, одной из первых задач в рамках будущей языковой политики должно стать изучение самого латышского языка на предмет сохранившихся в нём заимствований из русского. Предполагается, что комиссия начнёт с наиболее очевидных примеров: stroika («стройка»), karoče («короче») и mužiks («мужик»). Затем возьмутся за слова, вошедшие в латышский язык много веков назад: pagrabs («погреб»), krāsa («краска») и stikls («стекло»).

Комиссия планирует разработать классификацию заимствований, учитывающую степень интеграции слова в латышский язык. Слова, получившие латышское написание и грамматические окончания, смогут претендовать на особый статус «неединицы языка». Остальные будут запрещены.

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