Эрдоган обвинил Израиль в превращении сектора Газы в «самый большой концлагерь в мире»

Выступая 18 ноября перед депутатами от правящей Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в массовых убийствах мирных жителей сектора Газы, дискриминации и использовании голода как средства давления на население. По его словам, сектор Газы превращен в «самый большой концентрационный лагерь в мире».

«Вместо того чтобы полагаться исключительно на других, мы, мусульмане, должны действовать сами и добиваться усиления давления на Израиль», – заявил турецкий президент, слова которого приводит Anadolu.

Эрдоган также обратил внимание на тяжелые условия, в которых жители сектора Газы оказались накануне зимы. Он рассказал о детях, вынужденных жить среди воды и грязи, без надежного укрытия от холода, и призвал мусульманские страны увеличить объемы гуманитарной помощи.

По словам турецкого президента, Анкара готова направить в сектор Газы жилые контейнеры для временного размещения населения.

19 ноября с резкими заявлениями в адрес Израиля выступил и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Представляя бюджет своего ведомства на заседании парламентской комиссии, он заявил, что Анкара продолжит сотрудничать с международным сообществом, добиваясь того, чтобы Израиль осознал, что за его политику «придется заплатить». Слова Фидана приводит Demirören Haber Ajansı.