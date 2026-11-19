На Марсе обнаружили загадочные ледники с обрывами высотой более 200 метров

На Марсе обнаружили необычные образования, напоминающие огромные ледники, которые заканчиваются почти отвесными скалами высотой до 209 метров. Они скрываются внутри ударных кратеров под слоями камней и пыли. Учёные предполагают, что это остатки древних ледяных массивов, сохранившихся со времён, когда климат Красной планеты был значительно холоднее.

Необычные структуры обнаружила международная группа исследователей в районе вулкана Альба на севере Марса. Учёные изучили 738 ударных кратеров и нашли в 29 из них образования, которые по своей форме отличаются от ранее известных марсианских ледников.

Особенно удивительными оказались их размеры и очертания. Некоторые образования протягиваются вниз по склонам кратеров почти на три километра, а затем резко обрываются, образуя высокие уступы. Причём располагаются они преимущественно на склонах, обращённых в сторону полюса.

Чтобы разобраться в происхождении этих структур, исследователи использовали снимки, полученные орбитальными аппаратами NASA и Европейского космического агентства. На основе изображений они построили трёхмерные модели поверхности, а затем смоделировали возможное движение ледяных масс.

Результаты показали, что необычные образования могут представлять собой настоящие ледники, скрытые под толстым слоем обломочного материала. Камни и пыль защищают лёд от непосредственного воздействия разреженной марсианской атмосферы, благодаря чему он способен сохраняться очень долго.

Похожие образования существуют и на Земле. Например, в Исландии встречаются ледники, покрытые каменными обломками, с крутыми передними краями. Сравнение с такими земными структурами помогло исследователям объяснить необычную форму марсианских уступов.

Дополнительные признаки ледникового происхождения обнаружились при изучении распределения камней. На некоторых склонах заметны следы того, как обломки породы падали с краёв кратеров, перемещались вниз и накапливались у основания образований. Это согласуется с предположением, что лёд постепенно покрывался каменным материалом.

Но откуда в этих местах взялись столь крупные массы льда?

Сегодня Марс представляет собой холодную и засушливую планету с очень разреженной атмосферой, однако в прошлом его климат неоднократно менялся. Одной из причин были изменения наклона оси вращения, которые влияли на распределение солнечного тепла и перемещение воды и льда по поверхности.

По мнению исследователей, обнаруженные ледники могли сформироваться во время относительно недавнего по геологическим меркам холодного периода, когда ось Марса была наклонена сильнее, чем сейчас. Впоследствии климат изменился, но часть льда смогла уцелеть благодаря особенностям местного рельефа и защитному слою каменных обломков.

Это предположение особенно интересно тем, что позволяет рассматривать марсианские кратеры как своеобразные хранилища климатической истории. Изучение формы, внутреннего строения и расположения ледников может помочь установить, когда в последний раз в этом районе существовали значительные скопления льда и как менялись условия на планете.

Есть у открытия и практическое значение. Если под каменными обломками действительно находятся крупные ледяные массивы, они могут представлять интерес для будущих пилотируемых экспедиций. Вода потребуется астронавтам, а её добыча непосредственно на Марсе позволит уменьшить необходимость доставки запасов с Земли. Однако сначала необходимо подтвердить наличие льда и выяснить, насколько глубоко он скрыт.

Пока ледниковое происхождение обнаруженных структур остаётся научной гипотезой, хотя результаты моделирования и сходство с земными образованиями говорят в её пользу. Для дальнейшей проверки учёные предлагают получить более подробные изображения кратеров, поискать аналогичные структуры в других регионах Марса и продолжить изучение похожих ледников в Исландии.

Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, показывает, что даже хорошо изученные участки марсианской поверхности могут скрывать ранее неизвестные следы климатического прошлого планеты.