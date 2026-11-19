Ледяная оболочка планеты вышла из безопасного состояния — и последствия могут затронуть всех

Ледяная оболочка Земли оказалась в опасном состоянии. Учёные впервые определили четыре границы, за которыми изменения снега, ледников и вечной мерзлоты могут угрожать стабильности планеты. Результаты оказались тревожными: три границы уже нарушены, а четвёртая, вероятно, будет пересечена из-за парниковых газов, которые человечество успело выбросить в атмосферу.

Вся замёрзшая вода на Земле образует так называемую криосферу. К ней относятся ледники, морской лёд, снежный покров и многолетняя мерзлота. Одни её части меняются от сезона к сезону, другие сохраняются сотни тысяч лет. Например, древнейший известный слой вечной мерзлоты в Сибири остаётся замёрзшим уже 650 тысяч лет.

Криосфера играет гораздо более важную роль, чем может показаться. От неё зависят уровень Мирового океана, запасы пресной воды, поступающей из горных районов, состояние природных экосистем и устойчивость климата. Однако учёные лишь в последние десятилетия начали в полной мере осознавать, насколько сильно изменения ледяной оболочки влияют на всю планету.

Международная группа исследователей решила определить, какое состояние криосферы можно считать относительно безопасным для человечества. Для этого специалисты изучили климатические данные голоцена — эпохи, продолжающейся последние 11 700 лет. Именно в этот период климат Земли оставался сравнительно стабильным, что создало благоприятные условия для развития человеческой цивилизации.

На основе этих данных учёные установили четыре показателя, характеризующих безопасное состояние ледяной оболочки: массу льда на суше, площадь морского льда, температуру многолетней мерзлоты и площадь снежного покрова. Затем они сравнили рассчитанные границы с современными наблюдениями.

Самое заметное отклонение обнаружилось в площади морского льда. По расчётам исследователей, его среднегодовая площадь должна составлять не менее 19,8 миллиона квадратных километров. Однако спутниковые наблюдения показали, что в 2024 году она сократилась до 16,5 миллиона квадратных километров. Разница составляет 3,3 миллиона квадратных километров.

Снежный покров также оказался за пределами безопасного диапазона. Согласно исследованию, в среднем за год снег должен покрывать не менее 38,8 миллиона квадратных километров суши. В 2024 году этот показатель составлял лишь 35,9 миллиона квадратных километров.

Третья проблема связана с многолетней мерзлотой. Учёные определили, что для сохранения безопасных условий её температура должна оставаться не выше −6,6 градуса Цельсия. Однако климатическое моделирование показало, что в 2000–2014 годах температура мёрзлых грунтов находилась в диапазоне от −6 до −5,3 градуса. Это означает, что установленная граница уже превышена.

Четвёртый показатель — общая масса льда на суше — пока формально остаётся в безопасных пределах. Исследователи установили нижнюю границу в 27,48 миллиона гигатонн. В 2018 году масса наземного льда оценивалась примерно в 27,63 миллиона гигатонн, то есть находилась совсем рядом с критическим значением.

Однако здесь есть важная особенность. Даже если не учитывать будущие выбросы, уже накопившиеся в атмосфере парниковые газы, по расчётам учёных, приведут к дополнительной потере более 640 тысяч гигатонн льда. Этого достаточно, чтобы пересечь и последнюю границу.

Таким образом, по трём из четырёх показателей криосфера уже вышла за пределы условий, которые исследователи определили как безопасные. По четвёртому превышение пока не зафиксировано, но ожидается вследствие уже произошедшего воздействия человека на климат.

При этом нарушение установленных границ не означает, что климатическая катастрофа наступит немедленно. Речь идёт о выходе за пределы условий, при которых человеческая цивилизация развивалась на протяжении тысячелетий. Насколько устойчивыми окажутся современные общества за этими пределами, пока неизвестно.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, связывают происходящие изменения прежде всего с выбросами парниковых газов, использованием ископаемого топлива, интенсивным сельским хозяйством и преобразованием природных территорий.

Чтобы ограничить дальнейшее разрушение криосферы, учёные призывают сокращать выбросы парниковых газов и сажи, а также уменьшать непосредственное воздействие человека на ледяные регионы, включая строительство инфраструктуры.

Главный вывод исследования заключается в том, что исчезновение льда нельзя рассматривать только как проблему полярных областей или высокогорья. От состояния криосферы зависят климатическая стабильность, доступность пресной воды и защита прибрежных территорий. Поэтому её дальнейшее разрушение создаёт риски далеко за пределами тех регионов, где непосредственно тают снег и лёд.