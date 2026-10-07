Власти ФРГ запретили публиковать информацию о рейтингах политических партий, чтобы не провоцировать панику

Вскоре после публикации опроса, который показал, что лишь 10% немцев поддерживают канцлера Фридриха Мерца и его правительство, служба защиты Конституции ФРГ ввела в действие «режим обеспечения информационной безопасности» (Informationssicherheitsgewährleistungsregime).

Это означает, что СМИ больше не могут распространять сведения, которые провоцируют панику среди населения. К таким отнесены, в частности, любая информация об «аномально высоком рейтинге правоэкстремистских партий» или об «аномально низком уровне поддержки демократического кабинета министров».

Режим также предусматривает запрет для граждан распространять подобную информацию и обсуждать её. Кроме того, в рамках «Акта о защите демократии» 2024 года даже те СМИ, которые ещё не нарушили новые правила, могут быть превентивно ограничены.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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