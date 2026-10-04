Власти Франции выполнили требования протестующих о создании в школах молельных комнат и преподавании Корана

Министр образования Франции Абдельмалек Бенхедуга объявил о договорённости с лидером школьных протестов Мухаммедом Мухаммедом. После совместной пятничной молитвы деятели договорились об установлении специальных молельных комнат и обязательном преподавании Корана из соображений толерантности к религиозным большинствам.

Стороны также составили дорожную карту по увеличению количества спонсируемых государством медресе и введению раздельного обучения между мальчиками и девочками.

Школьные протесты во Франции начались после того, как преподаватель математики Матье Бал в одном из лицеев Бордо выгнал сына алжирских иммигрантов Имадеддина Хамдани, который решил совершить намаз во время написания контрольной. Учитель посетовал, что Франция вообще-то исторически секулярная страна и религия должна остаться личным делом каждого человека, а не показываться на публику. Такой поступок возмутил Хамдани и в ответ тот поклялся отомстить. Уже вечером на заседании шариатского суда своей общины Бал был признан «врагом ислама», а школе, где до недавних пор преподавал учитель, был объявлен джихад.

В результате тысячи учащихся объявили начало «школьного джихада» против «несправедливой к мусульманам системы образования». Протестующие требовали преданию вызвавшего скандал учителя шариатскому суду, прекращению преподавания «сионистских лженаук», а также введении раздельного обучения между мальчиками и девочками и обязательное ношение хиджаба в школах для последних. Демонстранты использовали флаги Палестины и Алжира, а также сжигали флаги Франции. Протесты были поддержаны социалистами и коммунистами, которые моментально стали на колени перед участниками протестов за «многовековую политику дискриминации против мусульман»

Вначале школьники отказались на переговоры с «преступным режимом» до тех пор, пока не будут аннулированы политически мотивированные неудовлетворительные оценки за учебе, а также предвзятые оставления участников протестов на второй год. Правительство согласилось на эту уступку и заключило со школьниками сделку по увеличению роли ислама в системе образования Франции, а также экстрадиции спровоцировавшего конфликт учителя в вилайет Бордо. Это позволило сохранить ненадолго хрупкий мир, однако в скором времени школьники объявили о создании своего собственного профсоюза учащихся и пригрозили дополнительной забастовкой, если правительство не сделает посещение уроков добровольным, а для арабских учащихся не введут регуляцию отметок на уровне 50% от максимальной.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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