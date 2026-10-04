 

Власти Австралии проверяют связи пилота-террориста FlyDubai с местными исламистами

04.10.2026, 12:30, Разное
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Власти Австралии проводят расследование местных связей пилота Хамама аль-Хаммами, предпринявшего попытку захвата направлявшегося в Израиль самолета FlyDubai и обезвреженного пассажирами.

Как рассказывает ABC, в 2014 году аль-Хаммами, житель Омана, получил студенческую визу и в 2015-2017 годах учился в Австралии, после чего покинул страну. В 2019 году виза была отменена. Но не из соображений безопасности, а потому что он прекратил учебу.

Федеральная полиция Австралии сообщила о начале расследования, которое поручено подразделению по борьбе с террором. В частности, проверяются подозрения, что в ходе пребывания в стране он мог пройти процесс радикализации.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов 3 октября официально квалифицировали нападение на борту рейса Дубай – Тель-Авив как попытку теракта. Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси сообщил, что второй пилот напал на командира экипажа с находившимся в кабине аварийным топориком и попытался захватить управление Boeing 737 MAX 8. Ранее сообщалось, что второй пилот после нападения на капитана пытался повредить систему управления самолетом, чтобы привести к авиакатастрофе.

Ранее аль-Хаммами уже был отстранен от полетов в Омане из-за опасений, связанных с его экстремистскими взглядами. По данным AP, после этого руководство Oman Air перевело его на административную работу. В дальнейшем аль-Хаммами устроился в FlyDubai. Как он сумел пройти проверки службы безопасности и устроиться вторым пилотом на рейсы в Израиль, выясняется.

Добавим, что редакция телеканала CNN обнаружила в удаленных аккаунтах второго пилота рейса FlyDubai FZ1073 Хамама аль-Хаммами материалы, связанные с «Аль-Каидой», а также многочисленные публикации, свидетельствующие о его радикальных религиозных взглядах.


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