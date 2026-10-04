Визит Мерца не помешал ракетному удару по Киеву, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека получили утром октября в результате российского удара по Северному мосту через Днепр в Киеве. Повреждена также тепломагистраль. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска также атаковали склад медицинских препаратов в Сумах и предприятие связи в Днепре. В результате ударов один человек погиб, шестеро получили ранения.

Россия наносит удары на фоне визита в Киев канцлера ФРГ Фридриха Мерца – первого с мая 2025 года. Зеленский анонсировал достижение в ходе переговоров важных договоренностей, которые призваны усилить защиту Украины.

Источники в правительстве Украины говорят, что Мерц намерен дать Украине обещания о дальнейшей финансовой и военной поддержке, в том числе – о поставках тысяч дронов-перехватчиков, а также об ускорении производства оружия дальнего действия.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro