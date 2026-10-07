 

Виктор Пелевин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

07.10.2026, 15:03, Разное
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Нобелевский комитет объявил о присуждении премии по литературе за 2026 год известному российскому писателю Виктору Пелевину. Как отмечается в опубликованном на сайте организации пресс-релизе, автор «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“» стал лауреатом престижной награды за «глубокую иронию, ярчайший постмодернизм и возрождение лучших традиций русской литературы».

«Мы считаем, что господин Пелевин – достойный преемник Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского и других великих русских писателей. Его произведения обладают невиданной художественной силой, но при этом сохраняют свойственный русской культуре глубинный смысл», – сказала секретарь Шведской академии Ингрид Карлберг.

Пелевин в свойственной манере отказался общаться с журналистами и попросил СМИ «не тревожить его по таким пустякам». По информации «Комсомольской правды», писатель пока не планирует ехать в Стокгольм для получения премии.

«Мне в приватной беседе он сказал, что если кто-то хочет что-то ему дать, то пусть приезжает и даёт. А то, что он лучший современный автор, он и так знает», – цитирует газета одного из близких лауреата.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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