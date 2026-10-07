 

Вице-президент США Вэнс назвал условие соглашения с Ираном

07.10.2026, 11:15, Разное
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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил в интервью агентству Reuters, что для заключения с США соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана.

«Если вы действительно не стремитесь к ядерному оружию, зачем вам обогащать топливо до 60%? Если вы хотите продемонстрировать это, не обогащайте до такого уровня. Чтобы продемонстрировать это, нужно сделать что-то существенное с обогатительными мощностями», – заявил он.

«Мы готовы к соглашению, но хотим дел, а не слов. Мы ведем переговоры и с президентом Масудом Пезешкианом, и с главой МИД Аббасом Аракчи, но неясно, насколько они реально обладают власти. Нет четкого представления, кто именно принимает решения в Иране», – отметил Вэнс.


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