Великобритания передала США офицера, подозреваемого в шпионаже на Россию

Офицер американской армии, арестованный в Великобритании в начале ноября по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, передан американским властям. РФ отрицает причастность.

Как установила BBC, это 41-летний подполковник Брендон Кэррол Тайнер, арестованный в Глостере на минувшей неделе подразделением полиции по борьбе с террором. Он проходил службу в штабе командования частей быстрого реагирования NATO.

Офицер был арестован на основании принятого в 2023 году Закона о национальной безопасности. Он подозревается в получении и передаче секретной информации и оказании содействия иностранной разведке. Передача его США означает, что его будет судить американский военный трибунал.

Тайнер имел доступ к чрезвычайно чувствительной информации, которая, в случае попадания в руки России, нанесет значительный ущерб. Его задержание стало результатом совместной операции ФБР и британской службы контрразведки MI5.