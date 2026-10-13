Ватикан — у Папы Римского Льва XIV удалена доля легкого из-за злокачественной опухоли

У Папы Римского Льва XIV диагностирован рак легкого. Об этом 13 октября пишет Associated Press со ссылкой на медицинский бюллетень Ватикана, опубликованный после операции понтифика в римской больнице «Джемелли».

По данным агентства, врачи удалили Папе нижнюю долю правого легкого. Операция продолжалась около полутора часов и прошла без осложнений.

Проведенное во время хирургического вмешательства исследование подтвердило, что у понтифика аденокарцинома – злокачественная опухоль, развивающаяся из железистых клеток. Подозрения на онкологическое заболевание возникли у врачей еще во время предварительных обследований.

Ранее пресс-служба Святого престола сообщила о госпитализации Льва XIV, однако первоначально диагноз не раскрывался.

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