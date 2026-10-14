 

В Западной Сибири найден скандий в очень высокой концентрации

14.10.2026, 14:18, Разное
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Изображение: ТПУ

В Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне российские ученые обнаружили большое количество редкого металла — скандия, содержание которого в золе некоторых угольных пластов достигает 0,4%, что в 100 с лишним раз больше среднемирового уровня. По оценкам, всего в этом районе может быть больше миллиона тонн скандия.

Скандий — очень востребованный металл, добавляемый в алюминиевые и некоторые другие сплавы, из которых изготавливаются детали для самолетов, космических аппаратов и энергетического оборудования. Сейчас скандий получают как дополнительный продукт в ходе переработки других руд и отходов металлургических предприятий.

Специалисты из Томского политеха (ТПУ) при поддержке коллег из Дальневосточного геологического института ДВО РАН изучили, как в углях накапливается скандий. Они создали модель, которая объясняет, почему в этих местах металл встречается в таких больших количествах. Часть анализов ученые провели на ядерном реакторе в ТПУ.

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн

По их версии, источником скандия стали древние горные породы особого состава, которые связаны с так называемыми офиолитовыми поясами. Когда эти породы в силу воздействия природных факторов разрушались, скандий попадал в подземные водные горизонты, включая содовые и другие щелочные, после чего постепенно оседал в угольных слоях.


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