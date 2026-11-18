В Якутии начали разработку комплекса для поисков останков древних животных

Якутские учёные начали разработку роботизированного комплекса «Плейстоцен» для поисков останков древних животных, в том числе мамонтов, в условиях многолетней мерзлоты. Стоимость научного проекта оценивается в 70 млн рублей — средства получены по гранту Российского научного фонда. По словам заведующего отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберта Протопопова, комплекс должен объединить известные методы геологоразведки, которые сейчас применяются в таких работах раздельно и не дают необходимого эффекта: это позволит получать гораздо лучший по сохранности материал, что важно для научной деятельности.

Разработчиками комплекса выступают Академия наук Республики Саха (Якутия), МГТУ имени Н.Э. Баумана и МФТИ; работы должны завершиться до 2029 года. Учёные уже стартовали: они отправились в Чурапчинский и Среднеколымский районы Якутии, где изучали, как геофизические приборы реагируют на кости мамонтов под многолетней мерзлотой и как они отображаются в системе.

Якутия — уникальная территория, где найденные объекты мамонтовой фауны отличаются хорошей сохранностью: до 90% всех мировых находок с мягкими тканями и сохранившимися биологическими жидкостями приходятся на территорию республики. В 2020 году Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ, одним из пунктов которой значится строительство в Якутии Всемирного центра мамонта. Площадкой для его создания станет Табагинский мыс — символический въезд в Якутск рядом с Ленским мостом, где соединятся научная, культурная и туристическая инфраструктура будущего.

Фото: Саина Титова/ ЯСИА