В Великобритании расследуют финансирование палестинского музея, прославляющего террористов

Британская Комиссия по благотворительности начала проверку организации Welfare Association, известной как Taawon UK, которая участвовала в финансировании Палестинского музея в Бирзейтe, недалеко от Рамаллы. Музей обвиняют в прославлении террористов, причастных к убийствам израильтян.

Основанием для проверки стала жалоба организации UK Lawyers for Israel (UKLFI), которая изучила материалы музея и обнаружила в его коллекции публикации, представляющие организаторов террористических нападений как героев и мучеников.

В частности, в музейном архиве хранится плакат, посвященный Далаль аль-Муграби, возглавлявшей группу террористов, совершивших нападение на Приморском шоссе в Израиле в марте 1978 года. Тогда были убиты 38 израильтян, включая 13 детей. На плакате аль-Муграби названа «мученицей палестинской революции», при этом, как отмечает UKLFI, обстоятельства нападения и его жертвы не упоминаются.

В коллекции музея представлены материалы о лидере «Танзима» Маруане Баргути, отбывающем пять пожизненных сроков за причастность к организации терактов и убийствам израильтян. Он характеризуется как «палестинский борец за свободу».

Среди других экспонатов, вызвавших претензии, – плакаты, посвященные Абу Джихаду, одному из руководителей ФАТХа, причастному к организации нападения на Приморском шоссе, и «инженеру» Яхье Аяшу, специалисту ХАМАСа по изготовлению взрывных устройств, ответственному за теракты, в которых погибли десятки израильтян.

По данным UKLFI, музей получал поддержку нескольких британских организаций, включая Taawon UK, Британскую библиотеку и British Council. В частности, Фонд защиты культурного наследия British Council выделил 152208 фунтов стерлингов на проект с участием Палестинского музея.

Кроме того, в 2008-2025 годах Taawon UK получила около 1,02 миллионов фунтов стерлингов от британского Национального лотерейного фонда общественных инициатив. На какие именно проекты были направлены эти средства, пока не установлено.

После обращения UKLFI Комиссия по благотворительности открыла проверку деятельности Taawon UK и контроля со стороны ее руководства за использованием выделенных средств.

В British Council сообщили, что изучают поступившую жалобу. Организация подчеркнула, что получатели грантов проходят предварительную проверку, которая повторяется каждые два года.

Представители Taawon UK отвергли обвинения, заявив, что организация действует в соответствии с британским законодательством, а Палестинский музей является независимым учреждением, не связанным с политическими партиями. По их словам, сохранение исторических архивов, связанных с конфликтом, не следует отождествлять с поддержкой терроризма, а требования ограничить доступ к таким материалам могут привести к искажению палестинской истории.

UK Lawyers for Israel требует установить, использовались ли деньги британских налогоплательщиков для сохранения и оцифровки материалов, прославляющих террористов. Организация призывает приостановить дальнейшее государственное финансирование соответствующих проектов до завершения независимой проверки.

Пока речь идет о проверке соблюдения правил благотворительной деятельности. Выводов о незаконном использовании средств британские регулирующие органы не представили.