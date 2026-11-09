В Вашингтоне автомобиль выехал на тротуар у Белого дома и врезался в указатель

В Вашингтоне в понедельник, 9 ноября, автомобиль выехал на тротуар возле парка Лафайет-сквер, к северу от Белого дома, и врезался в информационный указатель. Водитель не подчинился требованиям сотрудников охраны, что вызвало вмешательство Секретной службы США и Национальной гвардии.

Как пишет New York Post, происшествие случилось около 10:00 по местному времени (17:00 по израильскому времени). Сотрудники сил безопасности приказали водителю лечь на землю. Автомобиль остановился более чем в квартале от ворот Белого дома.

После инцидента на территории президентской резиденции были введены временные ограничения на передвижение. Журналистам, находившимся в Белом доме, приказали вернуться в здание и не покидать помещение для брифингов.

Президент США Дональд Трамп в момент происшествия находился в Белом доме. По предварительным данным, никто не пострадал.

Личность водителя и причины его действий пока неизвестны, также не установлено, было ли столкновение преднамеренным.