 

В Вашингтоне автомобиль выехал на тротуар у Белого дома и врезался в указатель

09.11.2026, 18:18, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

В Вашингтоне в понедельник, 9 ноября, автомобиль выехал на тротуар возле парка Лафайет-сквер, к северу от Белого дома, и врезался в информационный указатель. Водитель не подчинился требованиям сотрудников охраны, что вызвало вмешательство Секретной службы США и Национальной гвардии.

Как пишет New York Post, происшествие случилось около 10:00 по местному времени (17:00 по израильскому времени). Сотрудники сил безопасности приказали водителю лечь на землю. Автомобиль остановился более чем в квартале от ворот Белого дома.

После инцидента на территории президентской резиденции были введены временные ограничения на передвижение. Журналистам, находившимся в Белом доме, приказали вернуться в здание и не покидать помещение для брифингов.

Президент США Дональд Трамп в момент происшествия находился в Белом доме. По предварительным данным, никто не пострадал.

Личность водителя и причины его действий пока неизвестны, также не установлено, было ли столкновение преднамеренным.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.11 / Bloomberg: Кремль планирует сделать Меланию Трамп следующим президентом США

09.11 / Простая добавка поможет избавиться от «тумана в голове» после перенесенного рака молочной железы

09.11 / Трио вместо дуэта. В сотрудничестве науки и образования участвует искусственный интеллект

09.11 / Кушнер — переговоры Украины и России в Абу-Даби должны открыть путь к прочному миру

09.11 / Золото старше пирамид: как в Европе были обнаружены самые древние в мире сокровища

09.11 / За антиправительственную пропаганду в 1917 году Басманный суд запретил газету «Правда»

09.11 / Кристалл размером с волос: как вулканологи научились читать «показания» магмы

09.11 / Hero Devices уместила полноценный компьютер внутри клавиатуры

09.11 / Сердце, которое чинит себя: новое лечение способствует восстановлению повреждений после инфаркта миокарда

09.11 / Российские банки начали выдавать целевые кредиты на приобретение красной икры к новогоднему столу

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике