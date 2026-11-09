Кристалл размером с волос: как вулканологи научились читать «показания» магмы

Вулканологи давно ищут способ понять, что происходит внутри вулкана за месяцы или годы до извержения. Ответ, как выяснилось, может скрываться в крошечных белых кристаллах, которые разбросаны по вулканическим породам по всему миру. Исследователи из Университета Квинсленда под руководством аспирантки Даниэлы Парра-Энкалады изучили минерал плагиоклаз и обнаружили, что его мельчайшие кристаллы несут одинаковый химический отпечаток во всех изученных вулканах — независимо от их возраста, типа и уровня активности.

Плагиоклаз — один из самых распространенных минералов в вулканических породах. Он растет в магме на глубине всего нескольких километров от поверхности, чутко реагируя на изменения температуры, содержания воды и химического состава расплава. Когда магма поднимается, плагиоклаз кристаллизуется, и его химический состав фиксирует условия, в которых это происходило. Самые мелкие кристаллы — толщиной с человеческий волос — образуются на последних стадиях извержения. Именно они, по словам исследователей, несут ключевую информацию.

Группа собрала образцы вулканических пород на 230-километровом участке Центральных Анд в Чили и Аргентине. В лаборатории были изготовлены тонкие срезы 28 пород из семи вулканов и двух древних суперизвержений. Химический состав микрокристаллов плагиоклаза проанализировали и нанесли на карты. Результат оказался неожиданно единообразным: во всех образцах самые мелкие кристаллы имели близкий состав, который исследователи назвали «полем извержения плагиоклаза».

Что это означает на практике? Моделирование показало, что такой химический отпечаток возникает, когда очень горячая магма из глубоких слоев поднимается и вторгается в неглубокий магматический резервуар. Это вторжение дестабилизирует систему каналов вулкана и в конечном итоге запускает извержение . Иными словами, кристаллы записывают момент, когда «топливо» из глубин приводит в действие механизм, ведущий к взрыву.

Проверка на данных из других регионов Тихоокеанского огненного кольца показала сходную картину. Это позволяет предположить, что механизм универсален для дуговых вулканов, где одна тектоническая плита погружается под другую. Ведущий автор исследования, доцент Тереза Убиде, отметила, что следующим шагом станет проверка того, сохраняется ли закономерность в других тектонических условиях, включая океанические вулканы.

Практическая ценность открытия связана с мониторингом. Если химический состав плагиоклаза действительно указывает на склонность вулкана к извержениям, это может помочь определить, какие вулканы заслуживают более пристального наблюдения . Кроме того, кристаллы могут пролить свет на то, как магматические системы накапливают ценные металлы — медь и золото, создавая неожиданный мост между вулканологией и поиском полезных ископаемых.

Для дилетанта суть можно свести к простой аналогии. Представьте, что вулкан — это сложная машина, а плагиоклаз — самописец, который фиксирует каждое изменение давления и температуры. Самые мелкие кристаллы — последняя запись перед выбросом. Если научиться читать эту запись, можно получить предупреждение о том, что машина готовится к запуску. Пока речь идет о понимании механизма, а не о готовой системе прогноза. Но понимание — первый шаг к предсказанию.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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