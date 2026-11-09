Тихий убийца мегаполисов: новый вид паразита обнаружен прямо на улицах города

На юге России, в Ростове-на-Дону, биологи выявили ранее неизвестный науке род грибов, который ведет паразитический образ жизни, поражая муравьев. Исследователи из Южного федерального университета дали новому организму имя Xenomorphomyces formicartus. По данным пресс-службы вуза, этот патоген способен радикально урезать жизненный цикл насекомых.

Суть воздействия гриба заключается в том, что его нити прорастают прямо под хитиновый покров жертвы, разрушая внутренние ткани до состояния, напоминающего губчатую структуру. Этот факт стал первым задокументированным случаем подобной микологической угрозы для фауны южных регионов страны.

Первичное знакомство с паразитом состоялось в 2021 году. Специалисты обратили внимание на рабочих муравьев вида Lasius distinguendus, чьи светлый окрас был испещрен темными буграми. Мониторинг популяции велся вплоть до осени 2024 года. Статистика оказалась пугающей: доля инфицированных особей стабильно держалась на отметке, близкой к абсолютному максимуму.

Для точной идентификации материал отправили в Ботанический институт РАН. Изучение морфологии и анализ трех фрагментов генома позволили установить принадлежность к семейству Readerielliopsidaceae. Однако генетический код не совпал ни с одним из существующих родов, что и послужило основанием для выделения Xenomorphomyces в отдельную таксономическую единицу.

Грибница обволакивает экзоскелет и способна пробираться вглубь. Образующиеся наросты блокируют работу сочленений и жвал, лишая насекомое возможности добывать еду и перемещаться. Эксперименты в лабораторных условиях показали колоссальный разрыв в выживаемости: зараженные муравьи погибали через один-два месяца, тогда как контрольная группа здоровых особей жила дольше восьми месяцев.

Парадоксально, но тотальное инфицирование не привело к вымиранию колонии. За четырехлетний срок наблюдения биологи не выявили очагов инфекции в других муравейниках по соседству. Как полагает научный сотрудник ЮФУ Дмитрий Шевченко, передача патогена идет через прямое соприкосновение особей или трофаллаксис — обмен жидкой пищей. Любопытно, что искусственное заражение в лаборатории провалилось. Есть версия, что споры попали в регион вместе с импортным грунтом или саженцами.

Для людей данный микроскопический организм угрозы не несет. Его ареал обитания ограничен строго видом Lasius distinguendus или его ближайшими сородичами. В отличие от тропических аналогов, этот гриб не берет под контроль нервную систему хозяина, заставляя его забираться повыше для спороношения. С подробным отчетом о работе можно ознакомиться на страницах издания Insects. Исследование велось при поддержке госзаданий СПбГУ и Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН.

Изображение: ЮФУ