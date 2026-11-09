3000 лет без войн и драк: исследователи нашли самое мирное общество в истории человечества

Когда мир сегодня пугают глобальным потеплением, ученые часто смотрят в прошлое, чтобы понять, как человечество ведет себя на грани выживания. Принято считать, что нехватка воды и еды неизбежно превращает людей в зверей. Однако раскопки в долине Ламбайеке на севере Перу заставляют в этом усомниться. Даже столкнувшись с разрушительными наводнениями и засухами, местные жители веками избегали уличных драк и войн, предпочитая решать проблемы миром.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, перевернуло представление о связи климата и агрессии. Группа ученых под руководством доктора Томаса Снайдера из Нью-Йоркского университета и доктора Хаагена Клауса из Университета Джорджа Мейсона изучила более тысячи шестисот древних скелетов. Эти кости — немые свидетели жизни людей, населявших долину на протяжении трех тысяч лет. Специалисты искали следы переломов: травмы головы обычно указывают на драки, а повреждения рук и ног — на случайные падения.

Результаты поразили самих исследователей. Признаки того, что человека ударили по голове, нашлись лишь у полутора процентов умерших. Это ничтожно мало по сравнению с другими регионами Анд, где в «плохие» годы драки уносили десятки жизней.

«Больше всего нас поразило то, как мало случаев межличностного насилия мы наблюдали, — делится Томас Снайдер. — Это доказывает, что кровавая резня не является автоматической реакцией на плохую погоду. Мы сами выбираем, как реагировать на кризис».

Долина Ламбайеке — место суровое. Дождей там почти нет, но океан всегда щедро делился рыбой. Каждые несколько лет каприз природы под названием Эль-Ниньо приносил хаос: рыба исчезала, а реки выходили из берегов, смывая посевы. Казалось бы, идеальные условия для бунта. Местные вожди — Моче и Сикан — пытались удержать власть масштабными ритуалами. Чтобы задобрить разгневанные стихии, они приносили в жертву сотни людей. Но, как отмечают ученые, это было политическое шоу на площади. В повседневной жизни люди продолжали работать вместе.

Секрет их спокойствия, возможно, крылся в географии. В отличие от соседей, запертых в горах, жители Ламбайеке всегда могли уйти к морю. Рыба и моллюски служили надежной заменой на случай неурожая. Кроме того, их общественное устройство, видимо, было настроено на сотрудничество, а не на грызню за последний кусок кукурузы.

Конечно, кости могут лгать. Не каждая драка оставляет шрам на черепе, и не каждая рана заживает до смерти. Ученые признают, что их данные охватывают лишь общую картину за столетия, а не конкретные инциденты.

«Мы смотрим на лес, а не на отдельные деревья, — поясняет Снайдер. — Но даже эта общая картина говорит нам: общество может быть устойчивым».