«Роснефть» ограничила продажу бензина по всей России

«Роснефть» ввела ограничения на продажу бензина во всех регионах России. В отдельных случаях водителям разрешают заправить не более 30 литров на один автомобиль, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкальского края.

Как отмечает сайт Chita.ru, ранее стало известно об ограничениях, введенных в этом регионе – в одни руки отпускают 50 литров бензина. Однако сейчас сообщается, что ограничения в этой сети действуют по всем регионам России. На трассах отпускают 50 литров, а в городах только 30 литров. Канистрами покупать топливо также запрещается.

Напомним, что Украина наносит систематические масштабные удары по топливной инфраструктуре России, в первую очередь – по нефтеперерабатывающим заводам. Только за последнее время были атакованы НПЗ компании в Новокуйбышевске, Саратове, Уфе и Рязани.