 

«Роснефть» ограничила продажу бензина по всей России

09.11.2026, 10:48, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

«Роснефть» ввела ограничения на продажу бензина во всех регионах России. В отдельных случаях водителям разрешают заправить не более 30 литров на один автомобиль, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкальского края.

Как отмечает сайт Chita.ru, ранее стало известно об ограничениях, введенных в этом регионе – в одни руки отпускают 50 литров бензина. Однако сейчас сообщается, что ограничения в этой сети действуют по всем регионам России. На трассах отпускают 50 литров, а в городах только 30 литров. Канистрами покупать топливо также запрещается.

Напомним, что Украина наносит систематические масштабные удары по топливной инфраструктуре России, в первую очередь – по нефтеперерабатывающим заводам. Только за последнее время были атакованы НПЗ компании в Новокуйбышевске, Саратове, Уфе и Рязани.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.11 / Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент министра обороны Хегсета

09.11 / 3000 лет без войн и драк: исследователи нашли самое мирное общество в истории человечества

09.11 / Почему же космос молчит? Тех ли собеседников мы ищем?

09.11 / В Польше начались первые военные учения по обеспечению мира в Украине

09.11 / Иллюзия пользы. Почему ломтик сливочного масла никогда не заменит зеленое яблоко — мнение врача

09.11 / Таурин защищает от возрастного воспаления – но делает это неожиданным способом

09.11 / След в холодном небе: тихий быт, клептомания и 200 тысяч долларов в тибетской драме «100 Сансет»

09.11 / У побережья Калифорнии рыбаки спасли упавшего за борт пианиста круизного лайнера

09.11 / Смешались в кучу кони, люди: в Эльзасе обнаружены захоронения воинов и лошадей V века

09.11 / Трамп заявил, что предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома было шуткой

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике