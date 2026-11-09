 

В Великобритании запрещено владение некоторыми видами порнографии

09.11.2026, 9:18, Разное
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В Великобритании вступило в силу законодательство, запрещающее владение порнографическими материалами, на которых можно увидеть удушение, инцест и тех, кто изображает подростков младше 16 лет. Действующим в королевстве интернет-платформам предписано заблокировать доступ к видео.

Сторонники закона заявляют, что подобные видеоматериалы влияют на поведение людей в резальной жизни. Отмечается, что попытки удушения являются одной из наиболее распространенных форм домашнего насилия. ПО их словам, особую опасность такое порно создает для молодых, у которых порно может сформировать неверное представление о том, что является нормативным в интимной жизни.

«Мы не ставим перед собой целью регулировать частную сексуальную жизнь, действия, происходящие по согласию. Мы говорим о порнографии с элементами насилия, которые нормализуют поведение, причиняющее разрушительный ущерб жертвам», – сказала младший министр по борьбе с насилием против девочек и женщин Алекс Дэвис-Джонс.

Противники видят в этом вмешательство в личную жизнь, «Среди запрещенного – то, что является частью здоровой сексуальной жизни многих пар. Нередко секс по согласию включает контроль над дыханием, отношения с позиции силы, причинение легкой боли, исследования табу при ролевой игре. Все это основано на доверии, общении и согласии», – сказала газете Independent сексолог Джемма Найс.

Существует опасение, что это приведет и к криминализации этого в реальной жизни, тем более, что как «удушение» может быть расценен и оральный секс.

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