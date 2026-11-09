Ученые выявили различия в характере вулканизма двух областей Венеры

Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами из Томского государственного университетасравнили вулканические центры в областях Ульфрун и Бета на Венере. По радиолокационным данным миссии «Магеллан» исследователи установили, что в Ульфрун короны и крупные вулканы преимущественно расположены вблизи рифтовых зон – протяжённых областей растяжения коры. В Бете значительная часть вулканических центров находится вдали от рифтов. Эти различия позволяют по-новому рассмотреть роль регионального геологического строения в развитии вулканизма Венеры.

Венера близка Земле по размерам, но её геологическая история развивалась без установленной глобальной тектоники плит. Одни из характерных форм её поверхности – короны: крупные кольцевые вулканотектонические структуры, образование которых обычно связывают с подъёмом горячего мантийного вещества. Наряду с крупными вулканами они помогают проследить, как магма достигала поверхности планеты. Из-за плотной атмосферы эти структуры изучают главным образом по радарным изображениям.

Два региона – два характера вулканизма

Для сопоставления учёные рассмотрели два участка одинаковой площади – по 16,7 млн км2. В области Ульфрун обнаружены 61 корона и 5 крупных вулканов, а в области Бета – 24 короны и 5 крупных вулканов. Медианное расстояние от центров корон до ближайшей рифтовой зоны составляет в Ульфрун около 40 км, в Бете – около 400 км. Таким образом, различается не только количество вулканических центров, но и характер их распределения относительно зон растяжения.

Лавовые поля и этапы развития

Различия проявляются и в масштабах лавовых излияний. Медианная площадь лавовых полей, связанных с коронами-источниками, составляет около 19,4 тыс. км2 в Ульфрун против 7,5 тыс. км2 в Бете. При этом и короны, и крупные вулканы обоих регионов имеют признаки длительной, многоэтапной истории. По перекрытию лавовыми потоками более древних структур и пересечению поверхности трещинами исследователи восстановили относительную последовательность событий: во многих случаях тектонические элементы корон возникали раньше связанных с ними поздних лавовых излияний, а крупные вулканы формировались преимущественно после части корон и равнинных комплексов.

Что может объяснять различия

Различия между областями Ульфрун и Бета отражают неодинаковый характер мантийного воздействия и особенности строения древней коры. В Ульфрун подъём мантийного вещества, по-видимому, происходил в нескольких пространственно распределённых центрах и сопровождался растяжением литосферы, формированием разветвлённой системы рифтов и развитием связанных с ней вулканических центров. В области Бета преобладает крупное сводовое поднятие с центральным вулканическим комплексом Theia Mons и радиально расходящимися рифтовыми зонами, что согласуется с более сосредоточенным мантийным воздействием. Важное отличие Беты – широкое распространение тессер, древних интенсивно деформированных комплексов, представляющих собой сохранившиеся участки древней коры Венеры. Их распространение указывает на более сложное и неоднородное строение корового основания региона. В результате в Ульфрун вулканизм распределён вдоль протяжённой рифтово-вулканической системы, тогда как в Бете его проявления более неравномерны и связаны с отдельными крупными вулканическими центрами.

Полученные результаты уточняют представления о взаимодействии вулканизма и тектонических деформаций на Венере и могут использоваться при интерпретации более детальных данных будущих исследований планеты, — прокомментировал младший научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Данил Малышев.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Астрономический вестник» / «Solar System Research».

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Иллюстрации: ГЕОХИ РАН

Источник: Минобрнауки России