Рубио — «Мы не близки к прорыву в переговорах с Ираном, его требования абсурдны»

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры об урегулировании конфликта с Ираном пока не принесли существенных результатов, а требования Тегерана препятствуют достижению соглашения.

«Я бы не сказал, что мы находимся на пороге прорыва. Президент всегда предпочитает решать проблемы дипломатическим путем. К сожалению, это не всегда возможно», – заявил Рубио журналистам перед вылетом в Париж на встречу министров иностранных дел стран G7.

По словам госсекретаря США, несколько государств продолжают посреднические усилия, предлагая различные варианты урегулирования. «Пока эти усилия не были особенно продуктивными, поскольку требования иранцев не просто неприемлемы, но в некоторых случаях возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны», – подчеркнул он.

Рубио добавил, что Вашингтон по-прежнему готов рассматривать возможности дипломатического урегулирования. При этом он предупредил, что США оставляют за собой право применять силу для защиты американских военнослужащих и судоходства в регионе в случае возникновения угроз.

Как сообщает Reuters, в понедельник, 9 ноября, президент США Дональд Трамп должен встретиться в Белом доме с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абд ар-Рахманом аль-Тани. Катар выступает одним из посредников в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.