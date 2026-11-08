 

Сенатор-мусульманин провозгласил Мичиган «столицей арабской Америки»

08.11.2026, 21:48, Разное
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Абдул аль-Саид, представитель «прогрессивного» крыла Демократической партии, который станет первым мусульманином в Сенате США, выступил с первой речью после того, как были объявлены результаты голосования.

«Для меня большая честь стать следующим американским сенатором от великого штата Мичиган. Я знаю, что я произношу эти слова в Вашингтоне, который является столицей США. Но Мичиган – столица арабской Америки», – заявил он.

Напомним, что, выступая в ночь после голосования, когда стали поступать благоприятные для него результаты, аль-Саид заявил: «Если раньше я говорил, иншалла (да будет на то воля Аллаха), но сегодня это может превратится «аль-хамдулилла (благословение Аллаху)».

Новый сенатор – непримиримый противник Израиля. В ходе избирательной кампании он обвинял Израиль в геноциде палестинцев. Во время демократических праймериз он заявлял, что за его соперницей стоят «израильские деньги», что является повторением старого антисемитского стереотипа.

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