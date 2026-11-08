Учёные попытались вызвать призраков с помощью зеркала: почти все почувствовали присутствие

Женщина сидела в полутёмной комнате и смотрела в зеркало, когда вдруг почувствовала, будто кто-то гладит её по волосам. Она была уверена, что это прикосновение умершего близкого человека. Другие участники необычного эксперимента ощущали чьё-то присутствие, чувствовали запахи или представляли людей, которых давно потеряли. Всего подобные переживания возникли у 24 из 30 добровольцев.

Эксперимент провели психологи из Университета Западной Джорджии и Северо-Западного университета штата Миссури. Они хотели разобраться, почему люди иногда настолько отчётливо ощущают присутствие умерших, что воспринимают происходящее как реальную встречу.

Для исследования использовали специальную комнату под названием «психомантеум». Её стены и потолок были покрыты чёрным бархатом, освещение оставалось приглушённым, а перед удобным креслом располагалось зеркало. Оно было наклонено таким образом, чтобы сидящий человек не видел собственного отражения.

Перед началом сеанса участники в течение 15 минут вспоминали умершего близкого человека: его внешность, голос, движения и характер. Разрешалось приносить фотографии, памятные вещи или рисовать портреты. Затем добровольцы проводили 45 минут перед зеркалом, а монотонный фоновый шум заглушал посторонние звуки.

В таких условиях многие начинали ощущать, будто рядом находится кто-то ещё. Причём переживания не ограничивались зрительными образами. Некоторые участники сообщали о прикосновениях или запахах, связанных с умершими. По словам руководителя исследования Кристин Симмондс-Мур, эти ощущения часто сопровождались сильными, но преимущественно положительными эмоциями. Для некоторых эксперимент стал возможностью мысленно попрощаться с близким человеком или вернуться к оставшимся неразрешёнными вопросам.

Исследователи предполагали, что подобные переживания могут быть особенно характерны для людей с синестезией. Это особенность восприятия, при которой разные ощущения или понятия автоматически связываются друг с другом. Например, человек может воспринимать определённые буквы как окрашенные в конкретные цвета.

Среди 30 добровольцев половину составляли люди с синестезией или сходными особенностями восприятия. Остальные 15 ранее уже сообщали о встречах с призраками. Подобный опыт был и у некоторых участников первой группы.

Однако предположение исследователей не подтвердилось: между группами не обнаружили статистически значимых различий ни по частоте ощущения чужого присутствия, ни по интенсивности переживаний.

Зато выявилась другая закономерность. Участники, набравшие больше баллов по шкале склонности к творческим фантазиям, чаще описывали свои ощущения как яркие и реалистичные. При этом другая шкала, оценивавшая воображение, подобной связи не показала.

Это не означает, что фантазия сама по себе заставляет человека видеть призраков. По мнению Симмондс-Мур, подобные переживания могут возникать под совместным влиянием нескольких факторов: особенностей личности, ожиданий, эмоциональной привязанности к умершему и изменённого состояния восприятия, которое иногда появляется при продолжительном рассматривании зеркала.

Но исследователей интересовало не только то, что чувствовали добровольцы. Во время сеансов они также измеряли электромагнитные поля, отслеживали интервалы между сердечными сокращениями и снимали пространство перед зеркалом инфракрасной камерой. Дополнительно использовался электронный генератор случайных чисел, чтобы проверить, не связано ли его поведение с необычными переживаниями участников.

При просмотре записей специалисты заметили небольшие светлые точки. Они появлялись как в присутствии добровольцев, так и в пустой комнате, причём существенной разницы в общей частоте их возникновения не было.

Однако обнаружилась любопытная статистическая связь: во время сеансов, на записях которых присутствовали такие точки, участники чаще сообщали о необычных ощущениях. Кроме того, показатели генератора случайных чисел во время этих сеансов отличались. При этом в целом работа генератора не демонстрировала статистически значимого отклонения от случайности.

Авторы подчёркивают, что эта закономерность обнаружилась при дополнительном анализе уже собранных данных. Поэтому она вполне могла возникнуть случайно и требует независимой проверки.

Учёные попытались выяснить и происхождение загадочных точек. Они двигали лампу, встряхивали бархатную ткань, имитировали движения участников и поднимали пыль перед камерой. Получить похожие точки удалось только при изменении угла наклона или раскачивании зеркала. Но они оказались меньше и тусклее тех, что наблюдались на первоначальных записях.

Исследователи не исключают вполне обычных объяснений: пыли, взвешенных в воздухе частиц или небольших движений зеркала.

Сам эксперимент также имел существенные ограничения. В нём участвовали всего 30 человек, многие из которых прежде уже сталкивались с переживаниями, которые считали встречами с призраками. Исследование не было предварительно зарегистрировано, а многочисленные статистические сравнения повышают вероятность случайных совпадений.

Поэтому результаты не доказывают существование призраков или возможность общения с умершими. Не установлено и то, помогает ли подобная практика справляться с утратой.

Тем не менее эксперимент показывает, насколько убедительным может оказаться субъективное ощущение чужого присутствия. Даже без видимого собеседника человек способен пережить эмоционально насыщенный опыт, который воспринимается как настоящая встреча.

Теперь исследователи хотят подробнее изучить роль воспоминаний и окружающей обстановки в возникновении таких ощущений. Одним из направлений будущей работы станут так называемые «телефоны ветра» — никуда не подключённые аппараты, через которые люди символически разговаривают с умершими близкими.

Возможно, дальнейшие исследования помогут лучше понять, почему человеческий мозг иногда создаёт настолько реалистичное ощущение присутствия того, кого рядом уже нет.