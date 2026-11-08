Прокуратура Польши квалифицировала стрельбу в Кракове как теракт

Государственная прокуратура Польши признала терактом стрельбу на Рыночной площади Кракова, жертвами которой стали шесть человек. Среди погибших – четыре гражданина Польши, британка и еще одна иностранная туристка – четыре женщины и двое мужчин.

Среди раненых – 11 поляков и пять иностранцев. Состояние двух пострадавших в перестрелке полицейских улучшилось, но остается тяжелым. Стрелок, который был в военной форме, никак не связан ни с армией, ни с гражданской обороной. Он также госпитализирован, его состояние критическое.

Пресс-секретарь полиции Катаржина Число рассказала, что стрелок владел оружием на законных основаниях и не имеет уголовного прошлого. Более 100 очевидцев связались с правоохранительными органами, чтобы дать показания. Она попросила людей, снимавших стрельбу, передать записи полиции.

Местные СМИ сообщают, что критическую роль в оказании помощи пострадавшим сыграли медики, собравшиеся поужинать в одном из расположенных неподалеку ресторанов. «Мы не чувствуем себя героями, сделали то, что сделал бы любой парамедик», — рассказал профессор Михал Педживьятр.

Напомним, что, прежде чем отправиться на площадь, стрелок убил трех членов своей семьи. 8-9 ноября в Польше объявлены днями национального траура.

Нападение произошло в субботу около 15:00. Вооруженный мужчина на автомобиле выехал на Главную рыночную площадь Кракова, одну из главных туристических достопримечательностей Польши, и начал беспорядочно стрелять по прохожим. По словам очевидцев, выстрелы раздавались из окна со стороны водителя. Люди бросились бежать, некоторые укрылись в расположенных на площади кафе и ресторанах.

Стрельба продолжилась на прилегающих улицах. В частности, был обстрелян трамвай первого маршрута, находившийся на площади Всех Святых. Пуля разбила стекло кабины водителя, однако ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. По словам министра внутренних дел Марчина Кервиньского, сотрудники полиции открыли огонь по преступнику через три минуты после поступления первого сообщения о стрельбе. Подозреваемый был ранен и задержан в районе пересечения улиц Дитля и Страдомской, после чего доставлен в больницу.

Подозреваемый – житель Польши, родившийся в 2002 году. По данным полиции, он действовал в одиночку, был одет в одежду военного образца и использовал винтовку типа AR-15. У него имелось разрешение на владение огнестрельным оружием. В автомобиле обнаружены дополнительные единицы оружия, боеприпасы и военное снаряжение.