Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1719-й день войны

Минобороны РФ 8 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной бригад, двух бригад беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Макарово, Должик, Шевченково, Бугаевка, Мартовое, Колодезное и Великий Бурлук Харьковской области. Кроме того, в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Шостка, Путивль, Вакаловщина, Великая Рыбица Сумской области и города Сумы. Противник потерял до 170 военнослужащих, 11 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США, две станции контрбатарейной борьбы и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Малеевка Харьковской области, Волчий Яр, Ильичовка и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230-ти военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, бронетранспортер Senator канадского производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Беленькое, Славянск, Красный Молочар, Николаевка, Дружковка и Райгородок Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, 24 автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Новопавловка, Каменка, Сергеевка, Криницы, Белозерское, Урицкое, Веровка, Криворожье, Яковлевка, Роганское Донецкой Народной Республики, Андроновка и Федоровское Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы, Бровки Днепропетровской области, Желтая Круча, Нововикторовка, Новониколаевка и Камышеваха Запорожской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих и семь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Григоровское, Преображенка и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала операции, по утверждению МО РФ, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 282484 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31569 танков и других боевых бронированных машин, 1795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36883 орудия полевой артиллерии и минометов, 76639 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в сводке МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.