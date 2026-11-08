 

Российский агент признался, что «свалил» произраильского канцлера Австрии

08.11.2026, 9:48, Разное
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По сведениям австрийских спецслужб, российская разведка была причастна к отставке канцлера Австрии Себастьяна Курца, который покинул свой пост в 2021 году из-за подозрений в коррупции.

Как пишет британская Daily Telegraph, российский агент Ян Марсалек в переписке с гражданином Болгарии Орлином Русевым, который позднее был приговорен в Великобритании к 11 годам заключения как глава российской шпионской ячейки, похвастался, что именно он «свалил» Курца.

Западные разведки на протяжении долгого времени утверждают, что российские спецслужбы в рамках гибридной войны предпринимают попытки дестабилизации европейских правительств. Если слова Марсалека соответствуют истине, то они подтверждают эти утверждения.

Марсалек, житель Австрии, был членом совета директоров немецкой платежной системы Wirecard, Он исчез после того, как со счетов компании были похищены 1,9 миллиарда евро. Как сообщалось, эта сумма была переведена в Россию, куда перебрался и сам агент.

Отметим, что Курц занимал последовательную произраильскую позицию.

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