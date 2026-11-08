Учёные заглянули в канализацию университета и обнаружили необычный эффект экзаменов

Экзамены оставляют след не только в памяти студентов, но и в городской канализации. Австралийские учёные обнаружили, что во время экзаменационной сессии в сточных водах университетского кампуса заметно повышается концентрация веществ, связанных со стрессом. Причём такие изменения можно зафиксировать, не обследуя ни одного человека.

Исследователи из Квинслендского университета проанализировали сточные воды кампуса, которым пользуются около 30 тысяч человек. Они сравнили пробы, собранные во время обычных учебных недель и в период экзаменов, а также сопоставили результаты с показателями соседнего жилого района.

Главное внимание уделили двум веществам, которые служат маркерами окислительного стресса — состояния, отражающего определённые биохимические изменения в организме. Во время экзаменов концентрации обоих веществ в университетских стоках выросли. При этом статистически значимым относительно соседнего района оказалось повышение только одного из них.

Изменения были временными и совпадали с экзаменационным периодом. По мнению исследователей, это указывает на то, что учебные испытания создают нагрузку, последствия которой можно обнаружить даже на уровне целого университетского сообщества.

Но гораздо интереснее оказалось то, что вместе с маркерами стресса изменились концентрации некоторых лекарственных препаратов.

Во время экзаменов в сточных водах повысилось содержание веществ, связанных с четырьмя антидепрессантами: амитриптилином, циталопрамом, флуоксетином и венлафаксином. Это может указывать на увеличение их потребления, однако статистически значимый рост подтвердился только для амитриптилина. Поэтому говорить о доказанном массовом увеличении приёма антидепрессантов пока нельзя.

Исследователи отмечают, что наблюдаемая картина согласуется с известной связью между учебным стрессом и усилением тревожных и депрессивных симптомов у студентов. Однако сами по себе данные канализации не позволяют установить причины изменения потребления лекарств.

При этом другие вещества продемонстрировали неожиданную динамику. Например, показатели, связанные с употреблением кофеина и искусственных подсластителей, во время экзаменов снизились относительно соседнего района. А вот препараты для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности не показали статистически значимого увеличения.

Изменилось и предполагаемое потребление алкоголя. Судя по составу сточных вод, во время экзаменов оно временно сокращалось, а после их окончания снова возрастало.

У исследования есть важное ограничение: университетской канализацией пользуются не только студенты, но и преподаватели, сотрудники, подрядчики и посетители. Поэтому невозможно точно определить, какая часть обнаруженных изменений связана непосредственно со студентами.

Тем не менее работа, опубликованная в журнале Nature Water, показывает возможности необычного метода наблюдения за здоровьем населения. Анализ сточных вод уже используют для изучения распространения вирусов, устойчивых к антибиотикам микроорганизмов и химических загрязнений. Теперь исследователи предлагают применять его и для отслеживания биологических реакций, связанных со стрессом.

Главное преимущество такого подхода заключается в возможности наблюдать за изменениями сразу в большой группе людей, не проводя индивидуальных обследований. Однако пока учёным удалось лишь показать, что связанные с экзаменами колебания действительно можно обнаружить. Чтобы понять, насколько они отражают реальные последствия стресса для здоровья, потребуются дополнительные исследования.