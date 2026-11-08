 

В 1961 году Сталина не похоронили у Кремлёвской стены, а тайно вывезли в Пекин

08.11.2026, 9:15, Разное
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Авторитетная китайская газета «Жэньминь жибао» опубликовала интервью профессора Исторического факультета Пекинского университета Чан Кайши, посвящённое 65-ой годовщине выноса тела Иосифа Сталина из Мавзолея.

Оказалось, что 1 ноября 1961 года мумия Отца народов не была захоронена у Кремлёвской стены – останки советского лидера тайно вывезли в Китай, где их поместили в специальный саркофаг.

«Мао Цзэдун очень уважал генералиссимуса Сталина и не мог допустить, чтобы Хрущёв глумился над его телом. Поэтому была проведена настоящая спецоперация и нам удалось всё сохранить», – сказал профессор.

Как пишет «Жэньминь жибао», в 2028 мумия Сталина может вновь временно вернуться в Москву для проведения праздничных мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения Отца народов. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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