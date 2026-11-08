В 1961 году Сталина не похоронили у Кремлёвской стены, а тайно вывезли в Пекин
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o
Авторитетная китайская газета «Жэньминь жибао» опубликовала интервью профессора Исторического факультета Пекинского университета Чан Кайши, посвящённое 65-ой годовщине выноса тела Иосифа Сталина из Мавзолея.
Оказалось, что 1 ноября 1961 года мумия Отца народов не была захоронена у Кремлёвской стены – останки советского лидера тайно вывезли в Китай, где их поместили в специальный саркофаг.
«Мао Цзэдун очень уважал генералиссимуса Сталина и не мог допустить, чтобы Хрущёв глумился над его телом. Поэтому была проведена настоящая спецоперация и нам удалось всё сохранить», – сказал профессор.
Как пишет «Жэньминь жибао», в 2028 мумия Сталина может вновь временно вернуться в Москву для проведения праздничных мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения Отца народов.
—