В ходе полицейского рейда в центре Москвы задержаны 200 человек, в том числе подростки

Около 200 человек были задержаны в Москве вечером 7 ноября в ходе полицейского рейда в районе станции метро «Китай-город». Как пишет «Медуза», среди них множество несовершеннолетних подростков.

На них составляли административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте, появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение требованиям полиции. Согласно МВД РФ, проводились профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, подростки, распивавшие алкоголь, получили административные протоколы

Когда задержанных начали выпускать, один из них рассказал, что всем задержанным старше 18 лет в автозаке предлагали подписать контракт с министерством обороны.

Отметим, что два назад стало известно о полицейском рейде в один из московских клубов любителей настольных игр. Была задержана 16-летняя трансдевушка. Как сообщают правозащитники, к ней были вызваны медики для принудительного осмотра гениталий. При этом родители, не поддерживающие транс-переход, хотят отправить ее в психиатрическую больницу.