 

Разведка Пентагона опубликовала фото секретного китайского космического самолета

08.11.2026, 10:03, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Разведывательное управление министерства войны США опубликовало фото секретного китайского космического самолета, сделанное 28 мая 2024 года коммерческим спутником Vantor с расстояния 90 км.

Китайский многоразовый космический аппарат, предположительно называемый «Шэньлун», был впервые запущен в сентябре 2020 года. Эксперты с самого начала отмечали его очевидное сходство с американским космическим самолетом Boeing X-37B.

В частности, его фюзеляж с несущим корпусом имеет треугольное крыло и гиперзвуковую аэродинамику. Длина и размах крыльев составляют соответственно 9 и 4,5 м. На орбиту космолет выводит ракета-носитель, а посадку он осуществляет самостоятельно на ВПП.

Согласно изображению, «Шэньлун» располагает одноразовым служебным модулем с раскрывающимися солнечными батареями — дополнительными источниками энергии для продолжительных миссий.

Аналитики разведывательного управления Пентагона сделали вывод, что с помощью «Шэньлун» Китай сможет запускать небольшие грузы, маневрировать возле них, а также проводить сближение и инспекцию.Источник &#8212 DIA

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.11 / Российский агент признался, что «свалил» произраильского канцлера Австрии

08.11 / Загадочный астероид ускоряется в космосе, и у учёных остаётся всё меньше объяснений

08.11 / В 1961 году Сталина не похоронили у Кремлёвской стены, а тайно вывезли в Пекин

08.11 / После убийства четырех военных Сальвадор отправил на Гаити 2000 коммандос

08.11 / Всего 42 минуты яркого света в день связаны со снижением риска деменции на 17%

08.11 / ВСУ — ночью перехвачены 137 БПЛА. МО РФ — сбиты 142 БПЛА

08.11 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1719-й день войны

08.11 / Рождественское прощение для капитана Воробья: старик Скрудж возвращает Джонни Деппа в Голливуд

08.11 / Стрельба в Кракове — шесть погибших, иностранцы среди жертв, три тела найдены в доме убийцы

08.11 / Трамп предложил главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома и взять с собой бойцов

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике