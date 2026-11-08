Разведка Пентагона опубликовала фото секретного китайского космического самолета

Разведывательное управление министерства войны США опубликовало фото секретного китайского космического самолета, сделанное 28 мая 2024 года коммерческим спутником Vantor с расстояния 90 км.

Китайский многоразовый космический аппарат, предположительно называемый «Шэньлун», был впервые запущен в сентябре 2020 года. Эксперты с самого начала отмечали его очевидное сходство с американским космическим самолетом Boeing X-37B.

В частности, его фюзеляж с несущим корпусом имеет треугольное крыло и гиперзвуковую аэродинамику. Длина и размах крыльев составляют соответственно 9 и 4,5 м. На орбиту космолет выводит ракета-носитель, а посадку он осуществляет самостоятельно на ВПП.

Согласно изображению, «Шэньлун» располагает одноразовым служебным модулем с раскрывающимися солнечными батареями — дополнительными источниками энергии для продолжительных миссий.

Аналитики разведывательного управления Пентагона сделали вывод, что с помощью «Шэньлун» Китай сможет запускать небольшие грузы, маневрировать возле них, а также проводить сближение и инспекцию.Источник — DIA