 

Как Португалия и Испания начали делить мир, а Англия, Франция и Голландия вступили в борьбу

08.11.2026, 11:01, Разное
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На начальном этапе эпохи Великих географических открытий, то есть в XV и первой половине XVI века, активными участниками событий были лишь две страны – это Португалия и Испания. Испанцы во главе с Христофором Колумбом в 1492 году открыли Америку, а португальская экспедиция Васко да Гама в 1497-1499 годах впервые прошла морским путем до Индии.

Затем, в 1519-1522 годах состоялась кругосветная экспедиция Фернана Магеллана – испанцы впервые в мире обогнули земной шар. Испания и Португалия стали ведущими морскими державами мира и поделили вновь открытие земли на двоих, положив начало колониальной экспансии.

А далее в борьбу за мировое господство включились Англия, Франция и Голландия. Англия успешно конкурировала с Испанией в Северной Америке, постепенно захватив значительные территории. А кругосветная экспедиция Френсиса Дрейка доказала, что и англичане могут освоить новые маршруты и конкурировать с португальцами и испанцами в торговле пряностями и другими ценными товарами. Франция тоже вела колониальную экспансию в Северной Америке. А Голландия занималась активной морской торговлей, особенно в Юго-Восточной Азии, потеснив испанцев и португальцев на просторах Индийского и Тихого океанов. Впоследствии голландцы принимали участие в открытии Австралии и Новой Зеландии.

Изображение: Magnific

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