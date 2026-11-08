Обычный витамин С связали со снижением риска смерти на 65% у людей с предлейкозными заболеваниями

Обычный витамин С может оказаться полезным не только для восполнения его дефицита, но и для людей с повышенным риском развития лейкемии. В клиническом испытании ежедневный приём этого витамина был связан со снижением риска смерти на 65% по сравнению с плацебо. Результат выглядит многообещающе, хотя исследователи пока не готовы утверждать, что именно витамин С продлевает жизнь.

В исследовании, проведённом учёными из Копенгагенского университета и Института Ван Андела, участвовали 109 человек. У всех были диагностированы предраковые заболевания крови или злокачественные заболевания крови с относительно низким риском прогрессирования. Такие состояния могут со временем перерасти в острый миелоидный лейкоз — агрессивную форму рака крови.

Проблема заключается в том, что предотвратить подобное развитие событий удаётся далеко не всегда. Например, при клональной цитопении неопределённого значения, одном из исследованных состояний, пока нет лечения, способного остановить переход заболевания в острый миелоидный лейкоз. При миелодиспластическом синдроме возможна трансплантация стволовых клеток, но подходит она не всем пациентам. Поэтому врачам нередко остаётся лишь регулярно проверять показатели крови и наблюдать за изменениями.

Учёные решили проверить, способен ли витамин С повлиять на течение этих заболеваний. У людей с раком крови его уровень часто бывает хронически пониженным, а предыдущие исследования указывали на возможную роль витамина в защите клеток от злокачественного перерождения.

Участники нового испытания ежедневно получали либо 1000 миллиграммов витамина С, либо плацебо. В течение трёх лет исследователи наблюдали за их состоянием. Дополнительный анализ полученных данных показал, что риск смерти в группе витамина С был на 65% ниже, чем в контрольной группе.

Кроме того, среди принимавших витамин С меньше пациентов столкнулись с развитием более агрессивных заболеваний крови: пять человек против девяти в группе плацебо. Однако участников было недостаточно, чтобы считать эту разницу статистически значимой. Другими словами, пока нельзя исключить, что она возникла случайно.

Исследователи обнаружили и другие положительные изменения. У принимавших витамин С наблюдалось менее выраженное повышение нескольких показателей воспаления, а у пациентов с исходным дефицитом витамина его уровень вернулся к норме.

Почему витамин С вообще может влиять на развитие рака крови? Одно из возможных объяснений связано с ферментом TET2, который участвует в регулировании активности генов. Он помогает клеткам правильно использовать генетическую информацию, включая работу механизмов, препятствующих злокачественному перерождению.

При некоторых предраковых заболеваниях крови работа TET2 нарушается. Витамин С необходим для нормальной активности этого фермента, поэтому учёные предполагают, что восполнение его недостатка может помочь восстановить защитные механизмы клеток.

Впрочем, непосредственно в этом испытании влияние витамина С на работу TET2 не измеряли. Пока это лишь возможное объяснение наблюдаемых результатов, которое предстоит проверить отдельно.

Авторы исследования подчёркивают, что полученные данные требуют осторожной интерпретации. Испытание относилось ко второй фазе клинических исследований, а снижение риска смерти обнаружили в ходе дополнительного, поискового анализа. Чтобы подтвердить эффект и установить, действительно ли витамин С способен предотвращать развитие агрессивных заболеваний крови или продлевать жизнь, необходимо более масштабное исследование третьей фазы.

Тем не менее результаты открывают интересное направление для дальнейшей работы. Если предполагаемая польза подтвердится, недорогой и доступный витамин сможет стать одним из способов помощи людям с высоким риском лейкемии ещё до того, как заболевание перейдёт в агрессивную стадию.