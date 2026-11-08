Генконсул Ливана выслан из США за поддержку террора

Государственный департамент США объявил персоной нон-грата генерального консула Ливана в Детройте Ибрагима Шарару, ему предписано в течение 48 часов покинуть страну. Основанием для этого стала поддержка дипломатом террора.

В посте, опубликованном в социальных сетях несколько лет назад, Шарара выразил поддержку взрыву террористами «Хизбаллы» казарм американских морских пехотинцев в Бейруте в 1983 году. Он унес жизни 2011 военнослужащих. «Героическая акция сопротивления одним ударом покончила с американской оккупацией нашей страны», – написал он.

На ужине, устроенном одной из организаций арабской общины США, он сидел рядом с Абдулом аль-Саидом – противником Израиля, который несколько дней назад стал первым мусульманином, избранным в Сенат США. Источники утверждают, что у них нет личных или политических связей.