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08.11.2026, 10:48, Разное
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Государственный департамент США объявил персоной нон-грата генерального консула Ливана в Детройте Ибрагима Шарару, ему предписано в течение 48 часов покинуть страну. Основанием для этого стала поддержка дипломатом террора.

В посте, опубликованном в социальных сетях несколько лет назад, Шарара выразил поддержку взрыву террористами «Хизбаллы» казарм американских морских пехотинцев в Бейруте в 1983 году. Он унес жизни 2011 военнослужащих. «Героическая акция сопротивления одним ударом покончила с американской оккупацией нашей страны», – написал он.

На ужине, устроенном одной из организаций арабской общины США, он сидел рядом с Абдулом аль-Саидом – противником Израиля, который несколько дней назад стал первым мусульманином, избранным в Сенат США. Источники утверждают, что у них нет личных или политических связей.

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