 

Московские школьники поблагодарили полицейских Китай-города за проведение разъяснительных бесед

08.11.2026, 11:15, Разное
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Глава Московского профсоюза школьников Вазген Лероян в интервью газете «Вечерняя Москва» поддержал действия столичных полицейских, которые в ночь на 8 ноября провели агитационно-пропагандистский рейд в Китай-городе. 

«Уважаемые господа полицейские очень культурно рассказали юным жителям столицы о наших культурно-нравственных ценностях. Большинство учащихся сразу же вняли нравоучениям и одумались – кто-то сразу перекрасил свои синие волосы, кто-то удалил пирсинг, некоторые отказались от прослушивания западной музыки», – цитирует издание активиста. 

Глава пресс-службы московской полиции Евгений Фурцев поблагодарил школьников за высокую оценку работы и пообещал усилить работу с молодыми людьми.

«Будем проводить экскурсии, примем участие в «Разговорах о важном» и в целом начнём уделять больше внимания нравственности молодёжи», – сказал Фурцев. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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