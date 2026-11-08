После убийства четырех военных Сальвадор отправил на Гаити 2000 коммандос

Премьер-министр Гаити Аликс-Дидье Фис-Эме приветствовал прибытие в страну 2000 спецназовцев, которые были отправлены на Гаити президентом Сальвадора Найибом Букеле после убийства 18 октября бандитами четырех сальвадорских военнослужащих.

«Международные силы здесь не для того, чтобы заменить государство, а для того, чтобы нам помочь. Я благодарю президента Букеле. Он понимает, с чем мы имеем дело. Он пришел на помощь народу Гаити», – заявил премьер-министр, возглавляющий государство, потерпевшее крах и, по сути, контролируемое криминальными группировками.

В время заявления рядом с Фис-Эме стояли полковник сальвадорской армии и глава сил ООН по борьбе с бандитизмом. Однако, отмечает агентство AP со ссылкой на информированный источник, Сальвадор не заключал соглашения ни с ООН, ни с Гаити, и юридический статус контингента остается неясным.