Мерц — «Мусульманские иммигранты должны признать ответственность Германии за Холокост или уехать»

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел прием для еврейских атлетов, которые будут представлять ФРГ на всемирной Маккабиаде. Он заявил, что проживающие в ФРГ мусульмане должны признать ответственность Германии за Холокост.

«Мусульманские иммигранты должны признать это или покинуть страну. Историческая ответственность Германии лежит и на тех, кто приехал сюда из мусульманских стран», – заявил глава федерального правительства.

Так Мерц прокомментировал заявление тренера сборной по баскетболу, сказавшего, что спортсмены боятся появляться в своих тренировочных костюмах в общественных местах – ведь на них Звезда Давида.