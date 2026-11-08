Всего 42 минуты яркого света в день связаны со снижением риска деменции на 17%

Всего 42 минуты яркого света в день связаны со снижением риска деменции на 17%. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 88 тысяч человек. Причём количество света оказалось более значимым показателем риска развития заболевания, чем несколько привычных факторов, включая ожирение, употребление алкоголя, загрязнение воздуха и потерю слуха.

Особенно заметной эта связь оказалась у «сов» — людей, которые предпочитают поздно ложиться и поздно просыпаться. Среди них более продолжительное воздействие дневного света было связано со снижением относительного риска деменции вплоть до 41%.

Чтобы выяснить это, учёные изучили данные участников британского биобанка. В течение семи дней добровольцы непрерывно носили специальные датчики, измерявшие освещённость. Затем исследователи сопоставили полученные показатели с диагнозами деменции, зарегистрированными в последующие годы. В среднем наблюдение продолжалось около восьми лет.

Выяснилось, что люди, ежедневно получавшие хотя бы 42 минуты яркого света интенсивностью от 5000 люкс, имели на 17% меньший относительный риск развития деменции. При этом учитывался как естественный солнечный свет, так и искусственное освещение. Чем дольше человек находился на ярком свету, тем отчётливее прослеживалась благоприятная связь.

Интересно, что она сохранялась даже у людей с наследственной предрасположенностью к заболеванию. Например, у носителей варианта гена APOE ε4, повышающего риск деменции, более продолжительное дневное освещение было связано со снижением риска вплоть до 27%. Особенно выраженная зависимость также наблюдалась у людей, подвергавшихся более интенсивному освещению ночью.

Почему свет может быть связан со здоровьем мозга? Одно из возможных объяснений заключается в работе внутренних биологических часов. Когда свет попадает в глаза, он воздействует на главный центр управления суточными ритмами в мозге. Благодаря этому организм согласует время сна, бодрствования и другие процессы со сменой дня и ночи.

Нарушения этих ритмов часто встречаются у людей с деменцией. Предыдущие исследования уже показали, что яркий свет ночью и недостаток света днём способны сбивать работу биологических часов. Однако до сих пор оставалось неясным, насколько подобные нарушения связаны с последующим ухудшением когнитивных способностей.

Учёные обнаружили и другую интересную закономерность. У участников, получавших больше дневного света, некоторые участки внутренней поверхности височных долей мозга имели больший объём или площадь. Эти области играют важную роль в работе памяти и нередко оказываются одними из первых затронутых деменцией.

Впрочем, возможны и косвенные механизмы. Например, солнечный свет способствует выработке витамина D в коже, а его уровень также связывают с риском деменции. Кроме того, предыдущие исследования обнаружили связь между достаточным дневным освещением и меньшей вероятностью тяжёлой депрессии, которая сама считается фактором риска деменции.

Авторы обращают внимание на особенность современной жизни: люди проводят почти 90% времени в помещениях, где обычно значительно темнее, чем на улице. Типичная освещённость внутри зданий составляет всего 300–500 люкс. Поэтому исследователи предполагают, что более яркое дневное освещение, например от 1000 люкс, потенциально может стать простым и недорогим способом поддержания психического здоровья и снижения риска когнитивных нарушений.

Однако здесь есть важная оговорка. Исследование было наблюдательным: оно выявило статистическую связь, но не доказало, что именно яркий свет предотвращает деменцию. Не исключено, что люди, получающие больше света, отличаются и другими особенностями образа жизни, влияющими на здоровье мозга. К тому же освещённость непосредственно измеряли только в течение одной недели.

Тем не менее результаты указывают на перспективное направление дальнейших исследований. Если защитное действие яркого дневного света подтвердится в экспериментах, изменение условий освещения может стать одним из наиболее доступных способов профилактики когнитивных нарушений.